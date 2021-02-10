Yeşilçam;
Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.
Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.
1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.
Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.
Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.
Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.
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