01 SEHER ŞENİZ



1962'de 'Kelle Koltukta' ile oyunculuğa başlayan Seher Şeniz, 1965´te Seyyal Taner'in üçüncü olduğu yarışmada 'Plaj Güzeli' seçildi. Şeniz, 1966 Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci olunca sinirlenip ikincilik kurdelesini jüriye fırlatmasıyla ünlendi.



Kariyeri boyunca 22 filmde yardımcı kadın oyuncu rolleriyle kamera karşısına geçen Seher Şeniz, ilki 16 yaşında olmak üzere 3 kez evlendi.



Son evliliğini yaptığı Ermeni asıllı eşi Teknur Kiraz ile Paris'e yerleşen Seher Şeniz, aralarında Moulin Rouge'un da olduğu ünlü striptiz kulüplerinde çalıştı.

Playboy'da fotoğrafı yayınlanan ilk Türk olan Seher Şeniz, Paris'ten döndükten sonra oryantal dansa yöneldi ve İstanbul'un ünlü gazinolarında sahneye çıktı.



1970'li yılların seks sembolleri arasındaki Seher Şeniz, 1984'te intihar girişiminden son anda kurtarıldı. 1992'deki intihar girişiminden ise kurtarılamadı. Şeniz, henüz 44 yaşındayken 14 Mayıs 1992'de hayatını kaybetti.

02 ALİYE RONA



Türk sinemasının karakter oyuncularından Aliye Rona, yönetmen ve oyuncu Avni Dilligil'in kız kardeşi.

1921'de Suriye'nin Dera kentinde doğan Aliye Rona, ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındıktan sonra Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu'nda okudu. 1930'ların sonlarında Kadıköy Halkevi'nde amatör olarak tiyatro oyunculuğuna başlayan Rona, sinemaya 1947'de 'Kerim'in Çilesi" ile başladı.



Genellikle çilekeş, dikbaşlı, kavgacı, töreci köylü kadını ve anne rolleriyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Aliye Rona, 204 filmde rol aldı.

1965'te 'Hepimiz Kardeşiz', 1967'de 'Zalimler', 1968'de 'Son Gece' ile Antalya Film Festivali'nde 'En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Altın Portakal, 1969'da Adana Film Festivali'nde 'Kuyu' ile 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Altın Koza kazanan Aliye Rona,1996'da 75 yaşındayken vefat etti.

03 BİTMEYEN YOL (1964)



Selma Güneri - Aliye Rona - Güner Sümer - Erdoğan Tokatlı - Asaf Çiyiltepe - Ayfer Feray



Duygu Sağıroğlu 'nun yönettiği film, içinde yaşadıkları köylerinin dayanılmaz baskısı nedeniyle İstanbul'a göç eden altı köylünün büyük şehirde var olma savaşlarını ve sınıf atlama mücadelelerini hikâye ediniyor.



Göç eden erkek grubu içinde yer alan 'Ahmet', hemşehrisi 'Güllü Ana'ya sığınır. 'Güllü Ana', iki kızı ve torunlarıyla birlikte tek odalı bir gecekonduda yaşamaktadır. Kızlarından biri 'Fatma', zengin bir kadının evinde temizlikçi olarak çalışır. Kocası cezaevindedir.

04 YATIK EMİNE (1974)



Renan Fosforoğlu - Mahmut Hekimoğlu - Osman Alyanak



Ömer Kavur 'un ilk yönetmenlik çalışması olan film, Refik Halit Karay'ın 'Memleket Hikâyeleri' dizisinde yer alan 'Yatık Emine'den aynı adla sinemaya uyarlandı.



'Emine', fahişe olduğu iddiasıyla bir köye sürülür. Burada kimse tarafından hoş karşılanmaz. Gittiği her yerde dayak yer, tacize uğrar. 'Emine', uğradığı hiçbir haksızlığa karşılık veremez. 'Emine'nin köyde sıradan bir hayat yaşaması mümkün olmayacaktır.

05 ÇAM SAKIZI (1976)



Hulusi Kentmen - Engin Çağlar - Emel Sayın



Hulki Saner 'in yönettiği film, beyazperdeye bir iftira yüzünden sevdiği kadından ayrılan bir adamın yaşadıklarını yansıttı.



'Adnan'ın babası hastalanır ve yıllardır görmediği torununun bulunmasını ister. 'Adnan' da yeğeni 'Tamer'in izini sürer ve yaşadığı yeri bulur. 'Tamer', bir pavyonda şarkıcılık yapan teyzesi 'Mihriban' ile yaşamaktadır.



Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.



