Yeşilçam Festivali başlıyor

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirecek Yeşilçam Festivali’yle sinemaseverler nostaljik bir yolculuğa çıkacak. Instagram üzerinden gerçekleştirilen anketle seçilen Yeşilçam Festivali filmleri, sadece Paribu Cineverse salonlarında gösterim yapmak üzere 12 Temmuz’da sinemaseverlerle buluşmaya başlayacak. Türk sinemasına damgasını vuran, klasikleşen Türk filmlerinin gösterime gireceği festival 25 Temmuz’a kadar devam edecek.

Festival programı şöyle;

12 Temmuz - 18 Temmuz: Petrol Kralları, Çiçek Abbas, Davacı