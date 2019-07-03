Geçtiğimiz günlerde geçim kaynağı olarak 23 odalı bir otel işlettiğini açıklayan ve uzun bir aradan sonra adından tekrar söz ettiren Bahar Öztan oyunculuğa geri dönmek istediğini söyledi. Peki Bahar Öztan kimdir? İşte Bahar Öztan'ın hayatı...

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

11 Ağustos 1952 İskenderun doğumlu olan güzel oyuncu İstanbul'da büyüdü. İlk kez Elidor reklamında gördüğümüz Bahar Öztan, sayısız reklam filminde rol aldı. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başlamış oldu. 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak butik oteli Spring Otel'i işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika & Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti. 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. 2012 yılında ''Yeşilçam Sokağı'' programını sundu. 2014'de ''Başkanın Kızı'' filminde yer aldı. Yıldız oyuncu, 2015 yılında yumurtalık kanseri teşhisi sonrası tedaviye başlasa da 2017 yılında hastalık tekrar nüksedince ameliyat olmak zorunda kaldı.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Başkanın Kızı - 2014

Görgüsüzler – 2008

Aşk Kapıyı Çalınca – 2007

Yalvarış – 2000

Günbatımı – 1991

Kiralık Anne – 1990

Sonsuz Kaçış – 1990

Sabahın İlk Işıkları – 1989

Serseri Aşıklar – 1989

Yarın Bir Başka Gündür – 1989

Hedef – 1989

Serçeler Göç Etmez – 1988

Kıbrıs’ta Vuruşanlar – 1988

Sapık Kadın – 1988

Severek Öldüler – 1987

Gençlik Yılları – 1987

Vahşiler – 1987

Umutların Ötesi – 1987

Babamız Eğleniyor – 1987

Kaderim – 1987

Mazideki Kadın – 1986

Sevdan Öldürdü Beni – 1986

Ağlama – 1986

Ava Giden Avlanır – 1986

Hasretim – 1986

Manyak – 1986

Namus Sözü – 1986

Mahkûm – 1985

Bu Ne Sevgi – 1985

Melek Yüzlüm – 1985

Bin Defa Ölürüm – 1985

Domdom Kurşunu – 1985

Fakir Milyoner – 1985

Kaplanlar – 1985

Son Darbe – 1985

Kanun Adamı – 1985

Mahkûm - 1985

Darbe – 1984

Ortadirek Şaban – 1984

Deli Fişek – 1984

Futboliye – 1983

Bedel – 1983

Dostlar Sağolsun – 1983

Aptal Kahraman – 1983

Gül Ağacı – 1983

İkimiz de Sevdik – 1983

Yıldızlar da Kayar – 1983

Küçük Ağa – 1983

Ağlayan Gülmedi mi? – 1982

Bizim Mahalle – 1982

Dört Yanım Cehennem – 1982

Sevenler Ölmez – 1982

Doktor Civanım – 1982

Kırmızı Kelebek – 1982

Çırılçıplak – 1981

Kanlı Nigar – 1981

Aşk Dediğin Laftır - 1981

Sönmüş Ocak – 1980

Şaşkın Milyoner – 1979