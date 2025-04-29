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        Haberler Gündem Çevre Yeşilırmak'ta şimdi de ördek ve kaz ölümleri | Son dakika haberleri

        Yeşilırmak’ta balıkların ardından ördek ve kaz ölümleri

        Tokat'ın Turhal ilçesinde, Yeşilırmak'taki toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kaz ölümleri görülmeye başlandı. Ekipler sudan numune aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 18:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 18:13
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        Yeşilırmak'ta şimdi de ördek ve kaz ölümleri
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        Tokat'ın Turhal ilçesinden geçen Yeşilırmak'ta hafta sonu yaşanan toplu balık ölümlerinin ardından, ördek ve kazlarda da ölümler görülmeye başlandı.

        Irmak kıyısında çok sayıda ölü ördek ve kazları görenler, durumu yetkililere bildirdi. Geçen günlerde aynı bölgede meydana gelen balık ölümleri üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan örnekler alıp inceleme başlattı.

        Yetkililer sudaki kirlilik, zehirli madde ihtimali ya da hastalık gibi olasılıkları araştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

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        #çevre haberleri
        #tokat haberleri
        #Yeşilırmak
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