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        Haberler Gündem Güncel Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Suyun rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu | Son dakika haberleri

        Yeşilırmak'ta tedirgin eden görüntü: Suyun rengi değişti, ölü balıklar kıyıya vurdu

        Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ta suyun rengi değişti, balık ölümleri tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ırmağın debisinin düştüğü hava sıcaklığının da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle suda çözünmüş oksijen miktarında azalma oluştuğu ve bunun sonucunda balık ölümlerinin tetiklendiği kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:48
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        Yeşilırmak'ın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından yüzeye çok sayıda balık çıktı.

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        Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi.

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        Polis ve zabıta ekipleri, balıkların tutulmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilk incelemede Yeşilırmak'ın debisinin düşük olduğunun belirlendiği belirtilerek, hava sıcaklığının da mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle suda çözünmüş oksijen miktarında azalma oluştuğu ve bunun sonucunda balık ölümlerinin tetiklendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

        #Yeşilırmak
        #balık ölüm
        #balık ölümleri
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