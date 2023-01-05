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Yetiştirilmesi riskli, hasadı zahmetli 'düğün çiçeği'

Özellikle üretim aşamasının zorluğu nedeniyle herkesin ekmeye cesaret edemediği düğün çiçeği bitkisi, zahmetli bakım ve hasat süreciyle de dikkat çekiyor

Yetiştirilmesi riskli, hasadı zahmetli 'düğün çiçeği'
İHA

Türkiye’de en çok Antalya’nın Aksu ilçesinde üretilen düğün çiçeği, yurt dışından oldukça talep görüyor. Dekar başına 150 dal yıllık hasadı gerçekleştirilen düğün çiçeğinin tanesi 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Özellikle üretim aşamasının zorluğu nedeniyle herkesin ekmeye cesaret edemediği bitki, zahmetli bakım ve hasat süreciyle de dikkat çekiyor.

Düğün çiçeklerinin Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini belirten üretici Yasin Başkurt, "Almanya ve Hollanda’da çiçek mezatına gönderiyoruz. Oradan bütün dünyaya dağıtımı yapılıyor. Düğün çiçeği çok özel bir çiçek, yaklaşık 20 yıldır üretiyoruz. Türkiye’de en çok üretimini biz yapıyoruz. Yetiştirmesi çok zor ve riskli bir çiçek. Kimse yetiştirmeyi tercih etmiyor. Dal fiyatı 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Dönümden 150 bin dal kesiliyor. Kış çiçeği olduğu için ekim ayı içerisinde dikiliyor. Sürekli toprağı ıslak oluyor. Ekildikten 60 gün sonra hasat ediyoruz. Mart sonuna kadar hasadı yapılıyor" dedi.


SÜREÇ ZAHMETLİ

Düğün çiçeğinin yetiştirilme sürecinden bahseden Başkurt, yetiştirilmesi zor ve riskli bir tür olan çiçeğin tohumlarının yurt dışından ithal edildiğini belirterek, 10 bin adet getirip bunu 30 bine kadar kendilerinin çoğalttığını aktardı. Çiçek soğanlarından 3 sene verim alabildiklerini, daha sonra ticari değerinin azaldığını söyleyen Başkurt, "Tohumları eylül ayında bir gece suda bekletiyoruz. Nemlendirerek kasalara konuluyor; 3 dereceden başlıyor, 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor. Burada kış geldiğini düşünen bitkiyi ekim ayında toprağa ekiyoruz. Bu tohumlar ekim ayında toprakla buluşuyor. Sürekli yağmurlama yapıyoruz. Sonra damlama su veriyoruz. Yetişmesi için sera sıcaklığının 30 dereceyi geçmemesi gerekiyor. Ekimden sonra dikilirse Sevgililer Günü ya da Dünya Kadınlar Günü'ne yetiştiremiyorsunuz. Fiyatların çok iyi olduğu dönemlerde hasadın iyi olması için ekim ayında toprakla buluşması gerekiyor. Sürekli serin tutmak gerekiyor, sıcakta dikmek çok riskli. Hastalıklara karşı da çok hassas bir tür. Kırılgan, depo ömrü az bir çiçek. Depoda 20 gün dayanıyor. Vazo ömrünü depoda tamamlamadan satılması gerekiyor. 60 günde hasat ediliyor. Mart ayında da sezonu tamamlanıyor" diye konuştu.

YILLIK 10 MİLYON DAL ÇİÇEK

150 dekar alanda kesme çiçek üretimi yaptıklarını kaydeden Başkurt, "Burada karanfil, hüsnüyusuf, anemon, dağ lalesi ve düğün çiçeği üretiyoruz. Yüzde 95 yurt dışı, yüzde 5 yurt içine satılıyor. Almanya ve Hollanda’ya ihraç ediliyor. Satış fiyatlarımız dal başına 2 TL. Yurt içi satışlar 1 TL. Yıllık dekar başına 150 bin toplamda 10 milyon dal üretiyoruz. Ağustos ayında ekiyoruz. 3 ay sonra her üç günde bir hasat ediliyor. Haziran ayında hasatımız tamamlanıyor" şeklinde konuştu.

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