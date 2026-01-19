Habertürk
Habertürk
        Yiğit Efe Demir: Geriye düşsek de golü atarız, biz Fenerbahçe'yiz

        Yiğit Efe Demir: Geriye düşsek de golü atarız, biz Fenerbahçe'yiz

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, 3-2 kazandıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından, "Geriye düşsek de golü atacağımızı biliyoruz, biz Fenerbahçe'yiz" dedi.

        Giriş: 19.01.2026 - 01:27 Güncelleme: 19.01.2026 - 01:27
        "Geriye düşsek de atarız, biz Fenerbahçe'yiz"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, galibiyeti değerlendirdi.

        "KAZANINCA ACI HİSSEDİLMİYOR"

        Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki stoper, maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili "Galibiyeti alınca hiç acı hissedilmiyor, sıkıntı yok. Galibiyet için çok çok mutluyum. Oyuna girdiğimde 2-1 gerideydik, hocam bana güvendi. Bir şeyleri değiştireceğimi düşündü. Formasyonu değiştirdi." dedi.

        "HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Yiğit Efe, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kendisiyle ilgili "geleceğin yıldızı" yorumu hakkında "Hocama çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceleri için. Bütün sezon antrenmanlarda da bana bu desteğini hissettiriyor, sürekli konuşuyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmayacağım, aynı şekilde devam edeceğim." diye konuştu.

        "BİZ FENERBAHÇE'YİZ, GERİYE DÜŞSEK GOLÜ ATARIZ"

        Takımda motivasyonun çok yüksek olduğunu anlatan Demir, "Geriye düşsekte biliyoruz ki biz Fenerbahçeyiz atacağız. Önde zaten çok yetenekli oyuncularımız var. Skoru değiştirecek oyuncularımız var. Arkalarından da biz onlara destek veriyoruz, güçlendiriyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlarda bu tarz maçlar olabiliyor. Geriye düşebiliriz, ama öne geçmesini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Oyuna girmesinin ardından 3'lü savunmaya döndüklerini aktaran Demir, "Daha fazla oyuncu ile hücüm yapma şansımız oldu. Önde fazlalığımızı kullandık." değerlendirmesiyle sözlerini tamamladı.

        Gerçek Fikri Ne? - 15 Ocak 2026 (Şam'dan Yeni Operasyon An Meselesi Mi?)

        Şara Irak'ta neler söyledi? Şara Kürtlere ne mesaj verdi? Şam'dan yeni operasyon an meselesi mi? YPG'ye yeni operasyon an meselesi mi? Halep'in Doğusunda neler oluyor? Fırat'ın batısında son durum ne? YPG Fırat'ın Batısından çekilecek mi? Suriye'de ABD'nin hesabı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Gazeteci Gürkan Zengin ve Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay anlattı.  

