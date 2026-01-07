Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Yiğit Efe Demir: Süper Kupa çok önemli - Futbol Haberleri

        Yiğit Efe Demir: Süper Kupa çok önemli

        Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir, Süper Kupa yarı finalinde 2-0 kazandıkları Samsunspor maçının ardından, "Süper Kupa çok önemli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 00:52 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:52
        Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, açıklamalarda bulundu.

        "SÜPER KUPA ÇOK ÖNEMLİ"

        Kupanın önemine dikkat çeken Yiğit Efe Demir, "Bu maçı geride bıraktık, önümüzde bakacağız. Çok önemli bir kupa... Moral ve motivasyon açısından... Uzun bir izin yaptık ama herkes çok çalışmış, testlerde çok iyi çıktık. İnşallah bu süreci kupayla taçlandıracağız. Golüm iptal oldu ama inşallah daha kritik bir maçta, daha değerli bir gol atarım." ifadelerini kullandı.

