Yiğit Efe Demir: Süper Kupa çok önemli

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdıran Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, açıklamalarda bulundu.

"SÜPER KUPA ÇOK ÖNEMLİ"

Kupanın önemine dikkat çeken Yiğit Efe Demir, "Bu maçı geride bıraktık, önümüzde bakacağız. Çok önemli bir kupa... Moral ve motivasyon açısından... Uzun bir izin yaptık ama herkes çok çalışmış, testlerde çok iyi çıktık. İnşallah bu süreci kupayla taçlandıracağız. Golüm iptal oldu ama inşallah daha kritik bir maçta, daha değerli bir gol atarım." ifadelerini kullandı.