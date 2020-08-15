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Yıkımı yapılan 6 katlı bina çöktü yan bina hasar gördü

Malatya'da, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım esnasında yan bir binada ağır hasar meydana geldi.

Malatya
İHA

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde bulunan ve Elazığ depreminde ağır hasar gören 6 katlı bir binanın yıkımı için sabah saatlerinde çalışma başlatıldı.

Yıkım kapsamında çevrede bulunan binalar tedbir amaçlı boşaltılırken, yıkımı yapılan bina büyük bir gürültü ile çöktü.

Alınan güvenlik önlemleri nedeniyle yaralananın olmadığı olayda çöken binanın yanında bulunan binada büyük hasar oluştu.
Güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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