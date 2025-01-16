Yıl sonuna kadar 81 ilde hayata geçecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, "Sıfır Atık" hareketinin yeni bir adımı olarak hayata geçirilen "Depozito Yönetim Sistemi (DYS)" ile vatandaş, "Depozitosu Olan Ambalaj (DOA)" logosu olan atıkları iade makinelerinde maddi kazanca çevirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı, Depozito Yönetim Sistemi'ni 2025 yılı sonuna kadar 81 ilde hayata geçirecek. "Sıfır Atık" hareketinin yeni bir adımı olacak DYS ile yıl sonuna kadar 81 il ve tüm ilçelere yerli üretim DOA iade makineleri kurulacak.

MADDİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLECEK

DOA logosu olan içecek ambalajları, iade makineleri üzerinden maddi kazanca dönüştürülebilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlara telefonlarına indirecekleri uygulama üzerinden ücret ödenecek.

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SAKARYA PİLOT İL OLARAK SEÇİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın altyapı çalışmalarıyla, Sakarya pilot il olarak seçildi. Sakarya ile birlikte tüm kamu kurumlarında da hayata geçirilmesi hedeflenen uygulama sayesinde cam, pet ve alüminyum şişe atıkları, steril şekilde toplanıp geri dönüştürülerek sanayide ham madde olarak kullanılabilecek.

"HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI SAĞLANACAK"

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, uygulamanın Türkiye'deki cam, pet ve alüminyum atıkların, artık bir çöp olarak değil, ham madde olarak kullanılmasını sağlayacağını söyledi.

Pirinççi, tek kullanımlık içecek ambalajlarının steril bir şekilde toplanmadığını belirterek, "Diğerleri ise doğaya karışıyor. Örneğin bir cam şişe doğaya bıraktığınızda orman yangınları çıkartmasının yanı sıra belki de bin yılda çözülemiyor. Aynı şekilde bir pet şişe doğaya bıraktığınızda mikroplastik ve su kaynaklarının kirlenmesi olarak size geri dönüyor. DOA ile beraber artık Türkiye'de şişelere ilişkin atıklar hem ekonomiye kazandırılacak hem de doğayı ve çevreyi de koruyacak. Sıfır atık hareketinin önemli taşlarından bir tanesi olacak ve döngüsel ekonomiyi canlı hale getirecek. Bu noktada DOA, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uzun yıllardır altyapısını sağlamış olduğu bir hareket" dedi.

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"81 İLDE HAYATA GEÇECEK"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da projeye önem verdiğini anlatan Pirinççi, "Sakarya pilot il olarak seçildi. Sakarya ile beraber belki de eş zamanlı olarak kamu kurumlarında da uygulamaya geçilmesi hedefleniyor. Bu yıl sonuna kadar da bütün Türkiye'de işlevsel hale gelecek bir sistemden bahsediyoruz. 81 il ve bütün ilçelerde hayata geçecek. Artık insanların çöplerini atmak yerine depozito iade makinelerinde değerlendireceği bir sistemi, bu yılın sonuna kadar bütün Türkiye'de hayata geçirmek temel hedefimiz" diye konuştu.