Yılbaşında sevdiklerinizle izleyebileceğiniz film önerileri
Yeni yılı evde karşılamak isteyenler için olmazsa olmaz aktivitelerden biri hiç şüphesiz film izlemektir. Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen filmleri sizler için sıraladık. İşte detaylar...
Yeni yıla girerken tek başınıza veya sevdiklerinizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz yılbaşı ile özdeşleşmiş film önerilerini sizin için derledik.
İŞTE YILBAŞI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ FİLMLER
1. EVDE TEK BAŞINA (1990)
Yeni yıl diyince senelerdir ilk akla gelen filmlerden olan Evde Tek Başına filminde o zamanlar küçücük bir çocuk olan Macaulay Culkin yer alıyor. Ailesi yılbaşı için tatile giderken Kevin'ı evde unutur ve macera başlar. Başta, yalnızlığın tadını çıkaran Kevin, eve girmeye çalışan iki hırsızı fark eder ve kendince onları savuşturmanın yollarını arar. Unutulmaz yılbaşı temalı filmin yönetmeniyse Chris Columbus.
Imdb Puanı: 7.7/10
2. ATEŞKES (2005)
Christian Carion imzalı yapım, gerçek bir hikayeden esinlenen farklı bir yılbaşı hikayesini anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda Almanlar bir yanda, Fransız ve İskoçlar bir yanda amansızca savaşmaktadır. Ancak yılbaşı akşamı, iki taraf da tek gecelik bir ateşkes ilan eder ve siperlerin ortasında buluşup, yeni yılı kutlarlar. Birbirini öldürmekle görevlendirilmiş insanların, çocuklarının fotoğraflarını birbirine gösterip iç geçirdikleri dokunaklı bir hikaye.
Imdb Puanı: 7.6/10
3. BİR NOEL MASALI (2008)
Malum, yılbaşı biraz da aile demektir. Bazen aile bir araya gelince işler yolunda gitmeyebilir. Fransız yönetmen Arnaud Desplechin imzalı film, Vuillard ailesinin yılbaşı akşamı bir araya gelişini anlatıyor. Ama aile kalabalık, film de Fransız olunca, kaçınılmaz olarak geçmişin yaraları değişmeye başlıyor ve ortaya etkili bir drama çıkıyor.
Imdb Puanı: 7.0/10
4. ÇILGIN OFİS PARTİSİ (2016)
Son yılların başarılı yılbaşı filmleri arasında yer alan Çılgın Ofis Partisi, yılbaşı ve Noel ruhunu en eğlenceli şekilde iliklerinize kadar hissettirecek. Clay (T.J. Miller), çalıştığı departmanın kapatılmaması için en büyük müşterinin gözünü boyamak durumundadır ve bunun en etkili yolunun, CEO'nun tüm itirazlarına rağmen şirkette çok büyük ve ses getiren bir parti düzenlemek olduğunu düşünür...
Imdb Puanı: 5.9/10
5. GREMLİNLER (1984)
Yılbaşı denilince akla öncelikle aile gelir ama aileyi biraz geniş de düşünebiliriz. Kuzenlerle, arkadaşlarla yılbaşına uygun bir film izlemek için “Gremlinler” birebirdir. Hiçbir icadı olmayan başarısız mucit Red Peltzer’in eve getirdiği küçük yaratık Gizmo’nun hızla çoğalıp yılbaşı akşamı bir belaya dönüşmesini izlemeyen yoktur ama bir kez daha izlemek için yılbaşı en ideal gün olabilir.
Imdb Puanı: 7.3/10
6. HEDİYE OPERASYONU (2011)
Fantastik animasyon filmi Hediye Operasyonu, Noel Baba'nın en küçük oğlunun Noel gecesi babasından yardım olarak bir maceraya atılmasını konu alıyor. Kuzey Kutbu'nun beyaz ve büyülü atmosferinde geçen animasyon filmin seslendirme kadrosundaysa James McAvoy ve Hugh Laurie gibi isimler yer alıyor.
Imdb Puanı: 7.1/10
7. KUTUP EKSPRESİ (2004)
Bakmayın öyle çocuk filmi gibi göründüğüne. Büyüklerin de gözünü kırpmadan izleyebileceği Robert Zemeckis'in elinden çıkma bir film var karşımızda. Geçmişteki kötü hatıraları nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. Bu tren, Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır.
Imdb Puanı: 6.6/10
8. NEŞELİ HAYAT (2009)
Yılbaşı ruhunu yansıtan bir de yerli film önermek istedik. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin gibi BKM yıldızlarının yer aldığı Türk komedi filmi Neşeli Hayat, Noel Baba'dan habersiz bir adam olan Rıza Şenyurt'un hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmeni ve senaristi de yine Yılmaz Erdoğan.
Imdb Puanı: 6.1/10
9. YILBAŞI GECESİ (2011)
2011 yapımı Yılbaşı Gecesi filminde, yeni yıl arifesinde New York'ta yaşayan birkaç çift ve bekarların hayatlarının kesişmesi anlatılıyor. Başrolünde Robert De Niro'nun yer aldığı ve Ashton Kutcher, Zac Efron ve Jessica Biel gibi oyucuların da kadroda bulunduğu film, yılbaşı öncesinde keyifle izlenebilecek filmler arasında yer alıyor.
Imdb Puanı: 5.6/10
10. BİR NOEL KORKU HİKAYESİ (2015)
Başrollerinde William Shatner, Amy Forsyth ve Michele Nolden gibi oyuncuların yer aldığı A Christmas Horror Story, bir önceki Noel arifesinde iki gencin okul bodrumunda korkunç bir şekilde katledilmesini konu alıyor. Steven Hoban, Grant Harvey, Brett Sullivan'ın yönettiği filmde, üç ayrı hayat hikayesini izlerken başarılı bir yılbaşı atmosferine tanık olacaksınız.
Imdb Puanı: 5.8/10
Fotoğraf Kaynak: imdb