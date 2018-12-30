Yılbaşı öncesi büyük denetim! 500 bin kişi, 143 bin araç...

Yılbașı öncesi Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde "Türkiye Güven Huzur-9 Uygulaması" yapıldı. 65 bin 408 personel katıldığı uygulama 5 bin 844 noktada gerçekleștirildi. Uygulamada, 508 bin 508 şahıs sorgulanırken, 143 bin 838 araç denetlendi. Uygulama sonucunda, 790 aranan şahıs yakalandı, 459 adet araç trafikten men edildi, piyasaya sürülmek üzere olan 311 litre kaçak içki ele geçirildi.

Genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere provoke edebilecek ya da suç işleyebilecek kişilerin tespit edilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak güvenlik operasyonu yapıldı.

Uygulama, 09:00-12:00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile park ve bahçelerde, 18:00-20:00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri içlerinde, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlarda, fuar ve kutlama alanları ile bu güzergaha açılan bulvar, cadde ve sokaklarda, eğlence mekanları ve çevrelerinde gerçekleștirildi.

UYGULAMAYA 65 BİN 408 GÜVENLİK GÖREVLİSİ KATILDI

Uygulamaya 38 bin 29 emniyet, 26 bin 799 jandarma ve 580 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 65 bin 408 personel, 229 dedektör köpek, 13 bin 106 kara aracı, 112 deniz aracı, 6 hava aracı olmak üzere toplam 13 bin 224 güvenlik ekibi katıldı, 5 bin 844 noktada arama yapıldı.

508 BİN 508 KİŞİ SORGULANDI

Uygulama sonucunda; 508 bin 508 kişi sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi ve 18 bin 438 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde, 4 yağma, 38 yaralama, 30 hırsızlık, 13 dolandırıcılık, 1 cinsel taciz, 2 çocuğun cinsel istismarı, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 8 kaçakçılık, 2 FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak, 2 silahlı terör örgütüne üye olmak ve

681 diğer suçlardan olmak üzere toplam 790 aranan şüpheli yakalandı.

Ayrıca uygulama sonucunda; 27 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 18 adet kurusıkı tabanca, 291 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 5.668 gr esrar, 19 gr eroin, 15 gr bonzai, 32 gr metanfetamin, 5 bin 437 uyuşturucu hap, 311 litre kaçak içki, 6 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6’sı çocuk olmak üzere 26 kayıp bulundu, 931 kişiye adli-idari işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonucu 108 kişi gözaltına alındı, 9 iş yeri kapatıldı, 106 aranan araç yakalandı, 459 araç trafikten men edildi, idari ve trafik yönünden toplam 1 milyon 505 bin 879 TL cezai ișlem uygulandı.

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