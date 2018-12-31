Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü cadde yapılan ışıklandırmayla ışıl ışıl olurken, vatandaşlar caddede adeta insan seli oluşturdu.



YABANCI TURİSTLERİN İSTANBUL İLGİSİ



İHA'nın haberine göre yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal’e gelenler adım atmakta bile güçlü çekti. 2019’a İstanbul’da girmek isteyen yabancı turistlerin de çoğunlukta olduğu görüldü.

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