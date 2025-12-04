Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde kaçak alkole karşı düzenlenen operasyonlarda 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğini ve 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 08:19 Güncelleme: 04.12.2025 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı öncesi kaçak alkol operasyonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde dün kaçak ve sahte alkole yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 12 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

        169 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

        İHA'daki habere göre ayrıca 119 bin 564 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 792 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol ve 874 adet alkol aroması ele geçirildi. 169 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

        BİR AYDIR OPERASYON SÜRÜYOR

        Bakan Yerlikaya son bir ayda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürleri KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildiğini açıkladı. Son 1 ayda 29 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi ve 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kaçak içki
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Galatasaray'dan suç ihbarı!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Trabzonspor Türkiye Kupası'nda turladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        "Hiçbir yere gitmiyoruz"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon F.Bahçe!