2024 yılını bitirmemize çok az bir zaman kaldı ve birçok vatandaş yılbaşı için planlarını yapmaya başladı. Ancak yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu ve bu sene hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. Peki, yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi? İşte, detaylar...