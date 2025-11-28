Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı tatili ne zaman? 31 Aralık okullar, iş yerleri yarım gün mü, tam gün tatil mi? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

        Yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

        Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatiline dair merak da artıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar, 31 Aralık'ta okulların ve iş yerlerinin çalışma düzeninin nasıl olacağını araştırıyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık'ta yarım gün mü çalışılacak, tam gün mü? 1 Ocak 2026'nın resmi tatil durumu ve yılbaşının hangi güne denk geldiğine dair detaylar gündemin odağında. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 22:22 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşına sayılı günler kala, milyonların tatil programı netleşmeye başladı. Özellikle eğitim görenler ve özel sektör çalışanları, 31 Aralık’ın çalışma saatlerini ve 1 Ocak 2026’nın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki bu yıl yılbaşı tatili nasıl uygulanacak? 31 Aralık mesai durumu ile 1 Ocak’ın takvimdeki yeri merak konusu olurken, tüm ayrıntılar araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü