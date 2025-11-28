Yılbaşı tatili ne zaman? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatiline dair merak da artıyor. Hem öğrenciler hem de çalışanlar, 31 Aralık'ta okulların ve iş yerlerinin çalışma düzeninin nasıl olacağını araştırıyor. Peki yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık'ta yarım gün mü çalışılacak, tam gün mü? 1 Ocak 2026'nın resmi tatil durumu ve yılbaşının hangi güne denk geldiğine dair detaylar gündemin odağında. İşte detaylar...
Yılbaşına sayılı günler kala, milyonların tatil programı netleşmeye başladı. Özellikle eğitim görenler ve özel sektör çalışanları, 31 Aralık’ın çalışma saatlerini ve 1 Ocak 2026’nın resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki bu yıl yılbaşı tatili nasıl uygulanacak? 31 Aralık mesai durumu ile 1 Ocak’ın takvimdeki yeri merak konusu olurken, tüm ayrıntılar araştırılıyor. İşte güncel bilgiler...
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.