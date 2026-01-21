Yılbaşında ağaç süslemek günah mı? Diyanet'e göre yılbaşında ağaç süslemek caiz mi?

Yılbaşı kutlamaları, kültürel ve din kapsamındaki yönleriyle her yıl yeniden tartışma konusu oluyor. Özellikle çam ağacı süsleme geleneği, İslam dinindeki yeri açısından sıkça soruluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bu tür uygulamaları değerlendirirken “başka dinlere ait dini sembollere özenme” ve “niyet” kavramlarını esas alıyor. Bu çerçevede yılbaşında ağaç süslemenin hükmü de farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Konu ile ilgili detayları yazının devamında öğrenebilirsiniz…

YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLEMEK GÜNAH MI?

Yılbaşında ağaç süslemek günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre yılbaşı ağacı süsleme geleneği Hristiyan kültürüne ve Noel kutlamalarına ait dini bir sembol olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Müslümanların başka dinlere özgü dini sembolleri benimsemesi ve bu semboller üzerinden kutlama yapması uygun görülmemiştir.

Diyanet, bu tür uygulamaların doğrudan “haram” ifadesiyle değil dinî kimlik açısından sakıncalı olduğu yönünde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ağaç süslemenin dini bir ritüel olarak yapılması hâlinde günah kapsamında değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.

YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLEMEK CAİZ Mİ? Peki yılbaşında ağaç süslemek caiz mi? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre yılbaşı ağacı süslemek caiz görülmemiştir. Bunun temel nedeni, bu uygulamanın İslam kültürüne ait olmaması ve başka bir dinin dini sembolüyle özdeşleşmiş olmasıdır. Diyanet’e göre Müslümanların kendi dini ve kültürel değerlerine ait olmayan sembolleri benimseyerek kutlama yapmaları, başka dinlere benzemek anlamına gelebilir. Bu durum ise İslam ahlakı ve dini hassasiyetler açısından uygun bulunmamıştır. Bu nedenle yılbaşı ağacı süsleme geleneğinin caiz olmadığı ortaya konmuştur. YILBAŞINDA AĞAÇ SÜSLEMENİN GÜNAHI VAR MI? Yılbaşında ağaç süslemenin günahı var mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yılbaşında ağaç süslemenin günah olup olmadığı konusunda niyet unsuruna özellikle dikkat çeker. Eğer ağaç süsleme, Noel veya Hristiyan inancına ait bir kutlamanın parçası olarak yapılıyorsa bu davranış dini açıdan sakıncalı kabul edilmiştir.

Sonuç itibarıyla Diyanet, yılbaşı gecesinde sadece takvim değişimini esas alarak dini bir anlam yüklemeden yapılan bazı kültürel etkinliklerle bu uygulamanın karıştırılmaması gerektiğini de vurgulamıştır. Buna rağmen yılbaşı ağacının doğrudan dini bir sembol olması sebebiyle Müslümanlar için uygun olmadığı ifade edilir. DİYANET’İN KONU ile İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Diyanet’in konu ile ilgili değerlendirmesinin özeti ne? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre Müslümanların başka dinlere ait sembollerden uzak durmaları ve kendi dini değerlerini korumaları önemlidir. Yılbaşı ağacı süsleme geleneği de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Yani yılbaşı ağacı süslemek, İslam dini açısından tavsiye edilmeyen bir uygulamadır. Dini hassasiyetleri gözeten kişilerin bu tür uygulamalardan kaçınmaları gerektiği de eklenmiştir. YILBAŞI KUTLAMAK GÜNAH MI? Peki yılbaşı kutlamak günah mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre yılbaşı kutlamasının dini hükmü kutlamanın niyetine ve içeriğine göre değerlendirilir. Yılbaşını, başka bir dinin bayramı veya dini ritüeli gibi kutlamak caiz görülmemiştir.