Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşında hava nasıl olacak? 31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye'de hava nasıl, kar yağacak mı?

        Yılbaşında hava nasıl olacak? 31 Aralık - 1 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir 'de hava nasıl, kar yağacak mı?

        Türkiye yılbaşına 'soğuk bir giriş' yapıyor. İzlanda soğuk hava dalgasının ülkeye girişiyle beraber, ülkenin dört bir yanından kar haberleri gelmeye devam ediyor. Meteorolojiden yapılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşında da soğuk hava etkisini gösterecek ve kar yağışları devam edecek. İşte, 31 Aralık 2025 - 1 Ocak 2026 yılbaşı hava durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 00:10 Güncelleme: 31.12.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji yılbaşına dair hava durum raporunu paylaştı. İzlanda soğuk hava dalgasının ülkeye girişiyle beraber, başlayan dondurucu soğuklar yılbaşında da sürecek. Birçok ilde sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde 31 Aralık - 1 Ocak yılbaşı hava durumu

        2

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara yılbaşına kar yağışı ile giriyor. 31 Aralık Çarşamba günü şehirde kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar 1 ila 3 derece arasında değişecek.

        1 Ocak Perşembe günü ise Başkentte kar yağışı dursa da sıcaklıklar gündüz eksi 3 derece, gece ise eksi 8 seviyesinde seyredecek.

        3

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da soğuk hava dalgası tüm etkisiyle sürüyor. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 3 ila 5 derece arasında değişecek.

        1 Ocak Perşembe günü hava parçalı bulutlu ancak gece vakitlerinde sıcaklıkların eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

        4

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir 31 Aralık Çarşamba günü sağanak yağışlı olacak ve sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek.

        1 Ocak Perşembe günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 0 dereceye kadar düşecek.

        5

        31 ARALIK - 1 OCAK YILBAŞINDA TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra zamanla güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'a kar yağdı
        İstanbul'a kar yağdı
        Okullar tatil mi?
        Okullar tatil mi?
        THY, 61 seferini iptal etti
        THY, 61 seferini iptal etti
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 12 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        Beşiktaş'a yeni golcü: August Priske
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Kocasını 25 kez bıçaklayıp öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        Trump'tan Epstein açıklaması: "Arkadaşlarım zarar görecek"
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti