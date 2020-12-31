Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar ülke genelinde uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre marketlerin (bakkalların) çalışma saatleri kısıtlandırıldı. Hafta içi marketler ve bakkallar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM kaçta açılıyor? Hafta sonu A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

31 ARALIK MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi 31 Aralık'da ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

1 OCAK - 5 OCAK ARASI MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.

KISITLAMA GÜNLERİNDE ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.