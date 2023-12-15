Yılbaşında ne pişirsem? Yeni yılı evde karşılayacaklara yemek tarifleri!
Yeni yıl, sevdiklerimizle birlikte kutladığımız özel bir gündür. Bu özel günü daha da unutulmaz kılmak için, lezzetli bir yılbaşı menüsü hazırlayabiliriz. İşte evde yeni yıl kutlayacaklara özel, birbirinden lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri...
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve yeni umutlar demektir. Bu özel günü sevdiklerinizle birlikte kutlamak için, lezzetli bir yılbaşı menüsü hazırlayabilirsiniz. İşte evde yeni yıl kutlayacaklara özel, birbirinden lezzetli yılbaşı menüsü tarifleri...
CEVİZLİ KABAK TATLISI MALZEMELER
500 gr bal kabağı
75 gr pikan cevizi
100 ml su
50 gr kaymak
100 gr şeker
HAZIRLANIŞI
Kabakların üzerine şeker ve suyu ilave edip fırın kabında 160 derecede 90 dakika boyunca pişirin. Soğuduktan sonra kaymak ve pikan cevizi ile süsleyin.
FIRINDA HİNDİ BUT MALZEMELER
2 adet kemikli but
2 adet pancar
3 adet patates
3 adet havuç
3 adet kırmızı soğan
3 adet kuru soğan
2 baş sarımsak
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
2 adet limon suyu
Biberiye
Kırmızı toz biber, karabiber, tuz
YAPILIŞI
Hindi butlarınızı zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edip buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakın. Marine süresi ne kadar uzun olursa hindi butlarınız daha çok lezzetlenecek ve daha çabuk pişecektir.
Tüm sebzelerinizi büyük parçalar halinde doğrayarak bir kapta zeytinyağı ve baharat ile güzelce harmanlayın. Malzemelerinizi fırın tepsinizin altına yayarak üzerine, içi yağlı kağıt üzeri folyo (akıllı folyo) ile kaplanmış marine olan hindi butlarınızı yerleştirin. 180 derece fırında yaklaşık 1,5 saat pişen hindi etinizi sonrasında 30 dakika kadar folyonuzu çıkararak üzerinin kızarması için fırınlamaya devam edin.
YILBAŞI HİNDİSİ İÇİN MALZEMELER
1 adet hindi
4-5 yaprak taze adaçayı, kekik ve maydanoz
4-5 dal biberiye
1 baş sarımsak
5 adet havuç
1buçuk kilo patates
2 adet kuru soğan
1-2 dal kereviz yaprağı
1 adet limon
3 yemek kaşığı tereyağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
SALAMURA İÇİN MALZEMELER
1 litre su
1 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı köri
1 yemek kaşığı hardal tohumu
4 adet defne yaprağı
3 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
YILBAŞI HİNDİSİ NASIL YAPILIR?
Salamura için, geniş ve derin bir tencereye hindi alınır. Üzerine, toz şeker, tuz, köri, hardal tohumu, defne yaprağı, sarımsak, büyük parçalara ayrılmış kuru soğan, kekik, kereviz yaprağı eklenir. Hindinin üzeri örtülene kadar su ilave edilir ve bu şekilde 24 saat bekletilir. (Yukarıda verdiğimiz salamura ölçüleri 1 litre su için geçerli. Siz hindinizin üzeri su ile örtülene kadar suyu koyun ve o suyun litresi üzerinden koyacağınız malzemeleri arttırın)
Yemeği hazırlamak için biberiye, kekik, adaçayı ince ince doğranır. Üzerine dövülmüş sarımsak, tereyağı , tuz eklenerek karıştırılır. Karışım hindinin eti ile derisi arasına iyice yedirerek sürülür. Hindinin içi, adaçayı, kekik, maydanoz, kereviz sapları ile doldurulur. Açık olan uç kısmına 1 bütün limon konulur. Hindinin ayakları iple bağlanır. Kanatları da fırında pişerken yanmasın diye içe doğru kapatılır. Ve hindi bu şekilde fırın tepsisine konulur. Tepsinin boş kalan yanlarına iri parçalara bölünmüş havuç, patates ve soğanlar alınır. Üstüne zeytinyağı sürülmüş hindi biraz sıcak su eklendikten sonra 200 dereceye ayarlanmış fırına verilir. 1,5 saat kadar pişirdikten sonra üzerine hardal ve ballı karışım sürülen hindi, iyice piştiğinden emin olunduktan sonra fırından alınır. Hindinin suyu tepsiden alınıp ayrı bir tencereye koyulur. Ocağa alınıp kaynamaya bırakılır. Bir taşım kaynatıldıktan sonra tereyağı ilave edilir. Sunum tabağına alınan hindi, kenarları sebzelerle süslenip tereyağlı suyu eklendikten sonra sıcak servis edilir.
Hem ekonomik, hem pratik hem de çok lezzetli olan “fırında hindi but” yemeğinin en önemli püf noktası uygulayacağınız marinasyon yöntemi. Bu terbiye yöntemi ile hem hindi etinizin lezzeti artacak hem de kurumadan yumuşacık pişmesini sağlayacaksınız. Yeni senede sevdiklerinizle lezzet dolu sofralarda hep bir arada olmanız dileği ile afiyet olsun.
KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
200 gram kestane
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)
3,5 su bardağı tavuk suyu ve su karışımı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karabiber
1 soğan
KESTANELİ YILBAŞI PİLAVI NASIL YAPILIR?
Ilık suda beklettiğiniz pirinçlerin sularını iyice süzün. Kestanelerin kabuklarına minik çizikler atın ve kaynar suyun içerisinde yumuşayana kadar 10-15 dakika kadar haşlayın. Çıkarıp henüz sıcakken kabuklarından ayıklayın ve büyük parçalar halinde doğrayın. Derin bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı alın. İçerisine minik minik doğranmış soğanları ekleyin.
Ardından pirinçleri ilave edin ve saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine tavuk suyu ve su karışımını, ayıklanmış kestaneleri, kuş üzümlerini, tuz ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın. Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Piştikten sonra ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. Kestaneli yılbaşı pilavınız hazır! Afiyet olsun.
FIRINDA SEBZELİ BÜTÜN TAVUK MALZEMELERİ
1 adet bütün tavuk
1-2 adet havuç
1 adet kırmızı soğan
30 g tereyağı
1 çay bardağı kayısı marmeladı
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
BAHARATLI KARIŞIM İÇİN
1 dal taze biberiye
1 dal kuru adaçayı
1 çay yemek kaşığı tuz
1 çay kaşığı tane karabiber
1 çay kaşığı zerdeçal
1/2 bardak sızma zeytinyağı
YAPILIŞI
Havucu, kabuğunu soyduğunuz soğanları irice doğrayıp fırın tepsisine yayın. Taze biberiyeyi, adaçayını, tuzu, tane karabiberleri, zerdeçalı ve sızma zeytinyağını havanda ezerek krem haline getirin.
Hazırladığınız karışımı tavuğun içine ve dış tarafına elinizle yedirerek sürün. Bütün tavuk etini sebze ile yaydığınız tepsiye aktarın.
180 dereceye ayarlı fırında, 50 - 60 dakika pişirin. Pişme sırasında arada tepsinin içinde biriken yağı etin üzerine dökün. Tavuk etipişince üzerine sürmek için oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile marmeladı karıştırın. Bu karışımı tavuk etinin her tarafına sürün. Tekrar sıcak fırına verin. 10 - 15 dakika daha pişirin. Tavuk eti pişince ve üzeri kızarınca fırından alın.
Tepsinin içindeki suyu süzerek tavuk suyunu ayırın. Tavuk suyu ile tepsideki sebzelerinizi bir sos tenceresine alın. Unu ve 1 tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyin. Orta ateşte 15 dakika kaynatın. En son nar ekşisini ekleyin. Birkaç taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Tavuğunuzun yanında servis yapacağınız sebzeli sosunuz hazırdır. Afiyet olsun.
ZENCEFİLLİ KURABİYE MALZEMELER
3 su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz zencefil
2 yemek kaşığı toz tarçın
1 su bardağı kadar tereyağı
1 su bardağına yakın esmer şeker
1 yumurta
Toz vanilya
3 yemek kaşığı pekmez
HAZIRLANIŞ
Malzemeleri karıştırmaya başlamadan önce ilk olarak fırınınızı 170 derecede ısıtın. Fırın tepsinize yağlı kağıt serin. Derin bir kapta un, tuz ve baharatları karıştırın.
Başka bir karıştırma kabında esmer şeker ve tereyağını çırpın. İçerisine yumurtayı ilave edin. Yumurta iyice karıştıktan sonra pekmezi ve vanilyayı ekleyin. Son olarak da sıvı malzemelere unlu karışımı ekleyin. Karışım hamur haline gelir gelmez unlanmış tezgahın üzerine alın.
Hamuru merdaneyle açın ve kalıplarınızla şekiller çıkartıp yağlı kağıda yan yana dizin. Buzdolabında 10 dakika bekletin ve fırına verin. Fırında 10 dakika pişirdikten sonra yılbaşı kurabiyeleriniz yenmeye hazır!