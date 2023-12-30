Haberler Yaşam Yılbaşında uçağa bineceklere uyarı! Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat edin!

Yılbaşında uçağa bineceklere uyarı! Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat edin! Yılbaşı tatili için seyahat planları yapıyorsanız, uçuş esnasında vücudunuzda meydana gelen bazı değişikliklere hazırlıklı olmanız önemli. Uçak yolculukları, vücudumuzda bir dizi farklı etkiye sebep olabilir. Basınç değişiklikleri, hareketsizlik ve farklı bir ortamda olma durumu, bazı yolcuların rahatsızlık hissetmesine yol açabilir. İşte, uçuş esnasında dikkat edilmesi gereken vücut değişiklikleri ve nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili ipuçları... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:12 facebook

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Yılbaşı seyahatiniz için uçuş planlarınızı yapıyorsanız, vücudunuzun uçuş sırasında deneyimleyebileceği değişikliklere hazırlıklı olmanız önemli. Uçak içindeki basınç farklılıkları, hareketsizlik ve uzun süreli oturmanın yanı sıra değişen hava koşulları, vücutta çeşitli etkilere yol açabilir. Uçarken yaşanabilecek bu değişikliklere dikkat etmek ve rahat bir uçuş geçirmek için bazı önemli bilgileri haberimizin devamında sizler için derledik.

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Dr. Matthew Goldman’ın söylemlerine göre, uçuş sırasında kabin içindeki ortamın dalgalanır ve değişen hava basıncı, oksijen seviyeleri ve sıcaklık arasında vücut fonksiyonlarımız buna ayak uydurmaya çalışmak zorundadır. Yüksek irtifalarda nem seviyesi de daha düşüktür ve tüm bunlar, yüzlerce kişinin bulunduğu bir uçakta sıkışıp kalmanın verdiği strese katkıda bulunabilir.