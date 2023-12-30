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        Haberler Yaşam Yılbaşında uçağa bineceklere uyarı! Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat edin!

        Yılbaşında uçağa bineceklere uyarı! Uçuş esnasında vücudunuzda oluşan bu değişikliklere dikkat edin!

        Yılbaşı tatili için seyahat planları yapıyorsanız, uçuş esnasında vücudunuzda meydana gelen bazı değişikliklere hazırlıklı olmanız önemli. Uçak yolculukları, vücudumuzda bir dizi farklı etkiye sebep olabilir. Basınç değişiklikleri, hareketsizlik ve farklı bir ortamda olma durumu, bazı yolcuların rahatsızlık hissetmesine yol açabilir. İşte, uçuş esnasında dikkat edilmesi gereken vücut değişiklikleri ve nasıl başa çıkabileceğinizle ilgili ipuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 10:12 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:12
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        Yılbaşı seyahatiniz için uçuş planlarınızı yapıyorsanız, vücudunuzun uçuş sırasında deneyimleyebileceği değişikliklere hazırlıklı olmanız önemli. Uçak içindeki basınç farklılıkları, hareketsizlik ve uzun süreli oturmanın yanı sıra değişen hava koşulları, vücutta çeşitli etkilere yol açabilir. Uçarken yaşanabilecek bu değişikliklere dikkat etmek ve rahat bir uçuş geçirmek için bazı önemli bilgileri haberimizin devamında sizler için derledik.

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        Dr. Matthew Goldman’ın söylemlerine göre, uçuş sırasında kabin içindeki ortamın dalgalanır ve değişen hava basıncı, oksijen seviyeleri ve sıcaklık arasında vücut fonksiyonlarımız buna ayak uydurmaya çalışmak zorundadır. Yüksek irtifalarda nem seviyesi de daha düşüktür ve tüm bunlar, yüzlerce kişinin bulunduğu bir uçakta sıkışıp kalmanın verdiği strese katkıda bulunabilir.

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        The Healthy'e göre bir uçak kabinindeki basınç, irtifa hastalığını önlemek için ayarlanmış olsa da, bu yine de 6.000-8.000 feet yükseklikte olmaya eşdeğerdir, bu da Mexico City'de olmak gibidir. Bu, oksijenin azaldığı anlamına gelir ve bu da baş ağrısına ve uyuşukluğa neden olabilir.

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        Kabine dışarıdan (kuru ve çok az nem içeren) hava pompalandığından, susuz kalma olasılığınız daha yüksektir. Düşük basınçla birleştiğinde bu durum kendinizi yorgun hissetmenize ve hatta burun kanamasına neden olabilir.

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        VÜCUDUNUZ NASIL ETKİLENİR VE NASIL ÖNLEM ALINIR?

        Cleveland Clinic'e göre bir uçağın içindeki düşük hava basıncı kulaklarınıza baskı uygulayarak dengesiz hissetmenize ve kulaklarınızın patlamasına neden olabilir. Bu aynı zamanda hareket hastalığına da katkıda bulunabilir. Basınçtaki değişiklikler karnınızdaki gazın genişlemesine bile neden olabilir, bu da kendinizi şişkin hissetmenize neden olabilir.

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        Uçakta uzun süre kaldığımızda vücudumuzun çok sayıda mikroba maruz kalması şaşırtıcı değil. Kabin havası çoğu bakteri ve virüsü ortadan kaldıracak şekilde filtrelenmiş olsa da, hâlâ birçok insanla yakın çevrede olduğumuz gerçeğini unutmayalım.

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        Uçarken kendinizi en iyi şekilde hissetmek için bol miktarda su içtiğinizden emin olun. Northwestern Medicine'e göre havada kaldığınız her saat için bir şişe su içmeniz önerilir. Dehidrasyonu önlemek için alkol ve kafeinden de kaçının.

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        Cildinizi nemli tutun ve gerekirse göz damlası kullanın. Kan akışını hızlandırmak için uçakta kısa bir yürüyüş yapabilir, hatta vücudunuzu biraz hareket ettirmek için koltuğunuzda bazı esneme hareketleri bile yapabilirsiniz. Mümkünse dinlenmeye çalışın ve rahat kıyafetler giydiğinizden emin olun. Son olarak nefes almayı unutmayın.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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