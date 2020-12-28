Sokak hayvanları için her gün 10 kilometre yürüyor

Yılbaşına kaç gün kaldı? Yılbaşı yasağı hangi gün başlıyor? Merak edilip araştırılan sorular geçtiğimiz haftaki Kabine Toplantısı sonrası cevabını buldu. Peki, 4 günlük yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

YILBAŞI YASAĞI HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili "31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00 kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak." dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Yani yılbaşına 27 Aralık Pazar günü itibariyle 4 gün var. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alındığı için 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.