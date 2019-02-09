Tütün kullanımı dünyada en önemli önlenebilir ölüm nedeniyken, her yıl 6,5 milyon kişi tütün ürünleri tükettikleri için yaşamlarını kaybediyor. Peki, bu tabloyu tersine çevirmek mümkün mü? Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü, siz de kendinize ve çevrenizdekilere bir iyilik yapmak için bugünü değerlendirebilir, sigaranızı sonsuza dek söndürebilirsiniz.

Sağlığa Evet Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Sigarayı Bırakma Günü, sigara kullananlar için bir davettir. Dünyada sigarayı bırakanların dörtte üçü kendi iradeleriyle bırakır. Yeterince isterseniz siz de başarabilirsiniz” diye konuştu.

SİGARA 7.000 TOKSİK KİMYASAL MADDE İÇERİYOR

Prof. Dr. Elif Dağlı, “Tütün kullanan kişilerin organları maruz kaldıkları 70’i karsinojen (kansere neden olan virüs ya da kimyasal madde) 7.000 toksik kimyasal nedeniyle hasar görür. Bu da tütün ürünleri kullanıcısının yarısını öldürür” açıklamasında bulundu.

SİGARA İÇENLER YAŞAMLARININ 10-11 YILINI KAYBEDİYOR

“Tütün doğal haliyle de kanserojendir” diyen Prof. Dr. Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tütün zararlı etkilerine doğumdan önce başlar. Sigara içen hamilelerin bebeklerinde doğumsal anomaliler, kanser, akciğer hastalığı ve ani beşik ölümü daha fazla görülür. Sigara içen erişkinler ise yaşamlarının ortalama 10-11 yılını kaybederler. Kanser, kalp damar hastalıkları, akciğer hastalıkları tütün kullanımının bilinen zararlarıdır. Tütün kullanımının yol açtığı akciğer kanseri ise en çok öldüren kanser türüdür. Kronik obstriktif akciğer hastalığı (KOAH) nedeniyle olan ölümlerin yüzde 45’i tütün kullanımına bağlıdır. Bunların yanı sıra, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, bağırsak kanlanmasının bozulması gibi yeni etkiler de saptanmıştır.”

BİR NARGİLE 100 SİGARAYA EŞİT!

Prof. Dr. Elif Dağlı, nargilenin daha az zararlı olduğu kanaatinin yanlış olduğunu vurgulayarak, “Su haznesi tütünün zehrini süzmemektedir. Ayrıca nargileye özgü karbonmonoksit solunması, tüberküloz ve hepatit C bulaşımı gibi ek riskler de söz konusudur” açıklamasında bulundu.

Bir nargile oturumunda akciğere çekilen tütün dumanının 100 sigaradan alınana eşit olduğunu kaydeden Prof. Dr. Dağlı, nargilenin cam fanusu sterilize edilmediğinden çok kişinin nefesinden çıkan mikropların içinde kaldığını söyledi. Prof. Dr. Dağlı, “Ağız parçası değiştirilse bile hastalıkların bulaşmasına neden olur. Sigara içmekle ortaya çıkan bütün hastalıklar nargileyle de oluşur” dedi.

İŞTE ELEKTRONİK SİGARANIN SEBEP OLDUĞU HASTALIKLAR

Son zamanlarda normal sigaraya göre daha zararsız olduğunu iddia edilen elektronik sigaralar hakkında da açıklama yapan Prof. Dr. Dağlı, “Elektronik sigara son derece zararlıdır. ABD’de 2016 yılında 400 bin kişiyi tarayan sağlık araştırması elektronik sigara içenlerde, felcin yüzde 70, kalp krizinin yüzde 60, koroner arter hastalığının yüzde 40 daha fazla olduğunu bulmuştur. Güvenli bir tütün veya nikotin ürünü yoktur. Tütün endüstrisinin öldürdüğünü bilerek sattığı ürünler yüzünden ülkemizde yılda 100 bin, dünyada ise 6,5 milyon kişi hayatını kaybediyor” diye konuştu.

PASİF İÇİCİLİK DE ÖLDÜRÜYOR

2016 yılı verilerine göre dünyadaki erkeklerin beşte birinin; kadınların ise üçte birinin çevresel tütün dumanına maruz kaldığını söyleyen Prof. Dr. Dağlı, “Pasif tütün dumanı maruziyeti erişkinlerde ve çocuklarda hastalık ve ölüm nedenidir. 2016 yılında pasif maruziyet 884 bin kişinin yaşamına mal olmuştur. Çocuklar başkalarının tütün dumanını solumak zorunda kalırsa, astım, hırıltılı solunum yolu hastalıkları, zatürre, kulak enfeksiyonu gibi hastalıklar meydana gelebilir ve hatta beşik ölümleri görülebilir. Erişkinlerde ise pasif etkilenim akciğer kanseri, koroner arter hastalığı, felç nedenidir” dedi.

EĞER SİGARAYI BIRAKIRSANIZ…

20 dakikada kalp hızı normale döner.

8 saat sonra kandaki nikotin ve karbonmonoksit yarıya düşer, oksijen normale döner.

48 saatte karbonmonoksit, mukus ve sigara atıkları temizlenir.

Nikotin kaybolur, tat ve koku duyusu normale döner.

72 saatte nefes normale döner. Nefes boruları açılır.

2-12 haftada dolaşım normale döner.

3-9 ayda öksürük, hırıltı düzelir. Solunum işlevi yüzde 10 artar.

Kalp hastalığı riski yarıya iner.

10 yol sonra akciğer kanseri riski yarıya düşer.

15 yıl sonra akciğer kanseri riski sigara içmeyenle aynı olur.

“SİGARA VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİ KULLANMAK KİŞİNİN SUÇU DEĞİL”

Sigarayı bırakmak isteyip bırakamayanlara ya da 'Sigara benim için bir zevk, sonra bırakırım' diyenlere önerilerde bulunan Prof. Dr. Dağlı, “Sigara ve tütün ürünlerini kullanmak kişinin suçu değildir. Bu maddeler bağımlılık yapar. Nikotin dünyada bilinen en bağımlılık yapıcı kimyasaldır. Bu ürünü satana teşvik verilmemeli. Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesine taraf devletler sözleşme maddelerini yerine getirmeli ve vatandaşlarını tütün endüstrisinden korumalıdır” diye konuştu.