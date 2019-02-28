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Yıldırım Demirören neden istifa etti? soruları sıkça merak edilenler arasında yerini aldı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören bugün yaptığı yazılı basın açıklaması ile istifa ettiğini duyurdu. Başkanlık görevini haziran seçimlerine kadar vekaleten Hüsnü Güreli'nin yüreteceği bildirildi.
YILDIRIM DEMİRÖREN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Yazılı açıklama yapan Demirören şunları kaydetti: "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından İddaa, Misli.com'un, Demirören Holding bünyesine katılımından ve sözleşmelerin devri yasal olarak tamamlandığından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu Milli görevi, Türkiye ve dünya kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesiyle bu kararı almış bulunmaktayım.
YILDIRIM DEMİRÖREN KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Yıldırım Demirören (d. 6 Ekim 1964, İnegöl) Türk sanayici, iş adamı, spor yöneticisi ve Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 27 Şubat 2012 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu başkanıdır.
Eğitimini İsviçre'deki Leysin American School'da tamamladı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in oğludur. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir.
2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004 yılında başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakması üzerine Beşiktaş JK başkanlığına seçildi. 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun 41. başkanı olarak seçildi.[1] Revna Demirören ile evli olup 3 çocuk babası olan Demirören, İngilizce bilmektedir.
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