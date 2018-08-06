Yıldız Asyalı verdiği kilolarla dikkat çekti

Bodrum tatiline Gümüşlük'te devam eden Yıldız Asyalı, arkadaş grubu ile kumsalda vakit geçirdi. Bir ara sıcaktan bunalan ve denize giren Asyalı, zayıf hali ile görenleri şaşırttı