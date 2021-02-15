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Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy biyografi

Güzel oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, sevilen dizi Kuruluş Osman'a katılmaya hazırlanıyor. Dizide Malhun Hatun'a hayat verecek Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili merak edilenleri derledik! İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un biyografisi...

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? - Kuruluş Osman Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy biyograf

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın dikkat çeken karakterlerinden biri olacak Malhun Hatun'u canlandıracak Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Şimdilerde ise TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

DİZİLERİ

2019-2020 Şampiyon - Suna

2017-2018 Savaşçı - Aslı Özkaynak

2015-2016 Evli ve Öfkeli - Mine

2014-2015 Yedi Güzel Adam - Zehra

2013 Görüş Günü Kadınları - Gülay

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Berrin Akarsu Taşer

2009 Bahar Dalları - Bahar Ziyadegil

2008 Kayıp Prenses - Defne

2008 Gazi - Leyla/Aslı

2008 Miras - İrem - Film

2007 Yersiz Yurtsuz - Hazal Şanoğulları

2006 Ah İstanbul - Ahu

2006 Yağmurdan Sonra - Işık Karuzo

2006 Emret Komutanım - hemşire kız

2005 Aşk Oyunu - Gülşen/Ayşen

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu

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