Yıldız dağları nerede? Yıldız dağları hangi şehirde, ilde, bölgede?

Türkiye’nin kuzeybatısında adını sıkça duyduğumuz Yıldız Dağları, gerek doğa sporlarıyla ilgilenenlerin gerekse tarihsel zenginliklere meraklı olanların ilgisini çekiyor. Ancak birçok kişinin aklındaki temel soru aynı: Yıldız Dağları tam olarak hangi şehirlerde yer alıyor ve hangi bölgenin doğal yapısını oluşturuyor? Bu sorular, internet aramalarında en çok karşılaşılan konular arasında. İşte, Yıldız Dağları hakkında merak edilenler.

YILDIZ DAĞLARI NEREDE?

Türkiye’nin kuzeybatısında gizlenen Yıldız Dağları, İstanbul’un kalabalığından ve şehir hayatının yoruculuğundan kaçmak isteyenler için huzurlu bir rota sunuyor. Bulgaristan sınırına kadar uzanan bu dağ silsilesi, Marmara ile Karadeniz arasında doğal bir köprü gibi uzanıyor. Trakya’nın serin rüzgârlarını kucaklayan Yıldız Dağları, hem coğrafi konumu hem de yeşil örtüsüyle doğaseverlere bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor.

YILDIZ DAĞLARI HANGİ BÖLGEDE?

Yıldız Dağları, Trakya bölgesinin en önemli doğal yükseltilerinden biri. Marmara Bölgesi’nin kuzeybatısında yer alan bu dağlık alan, aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’nin iklimsel dokusunu da taşıyor. Bu nedenle ziyaretçiler, bir yandan Marmara’nın ılıman havasını hissederken diğer yandan Karadeniz’in serin ve nemli esintisiyle karşılaşıyor. Bölgenin bu çift yönlü karakteri, hem bitki örtüsüne hem de yaşam kültürüne yansıyor. Kısacası, Yıldız Dağları coğrafi olarak Marmara’ya bağlı olsa da ruhunda Karadeniz’in izleri saklı.

YILDIZ DAĞLARI KONUMU NEDİR? Yıldız Dağları, Türkiye-Bulgaristan sınırını takip eden geniş bir dağ silsilesi. Kırklareli'nden başlayarak Istranca Dağları olarak da bilinen bu yapı, Karadeniz kıyılarına paralel şekilde uzanıyor. Bölge; Kırklareli, Demirköy ve Vize gibi ilçelerin doğal manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Dupnisa Mağarası, İğneada Longoz Ormanları ve Sakızköy çevresindeki rotalar, Yıldız Dağları'nın konumunu sadece harita üzerinde değil, doğada da ayrıcalıklı kılıyor. Konum olarak İstanbul'a birkaç saatlik mesafede olması, burayı hafta sonu kaçamaklarının gözdesi haline getiriyor. YILDIZ DAĞLARI ÖZELLİKLERİ? Yıldız Dağları'nın en dikkat çeken özelliği, yoğun ve zengin bitki örtüsüne sahip olması. Özellikle Avrupa'nın sayılı longoz ormanlarından biri olan İğneada Longozu, bu dağların eteğinde yer alıyor. Meşe, gürgen, kayın ve çam ağaçlarının oluşturduğu yeşil bir doku, yılın her mevsiminde farklı bir tablo sergiliyor. İlkbaharda açan çiçekler, sonbaharda turuncu-kızıl yapraklar, kışın ise karla kaplanan zirveler… Her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor. Bunun yanında bölge; geyik, yaban domuzu, kartal ve çeşitli kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Tarihi açıdan ise Bizans ve Osmanlı döneminden kalma kaleler, manastır kalıntıları ve köy kültürü, bölgeyi sadece doğal değil, kültürel açıdan da değerli kılıyor.