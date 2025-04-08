Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.477,14 %0,74
        DOLAR 38,0055 %0,05
        EURO 41,6165 %0,33
        GRAM ALTIN 3.651,35 %0,28
        FAİZ 47,36 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 36,55 %-0,62
        BITCOIN 77.066,00 %-2,35
        GBP/TRY 48,6001 %0,52
        EUR/USD 1,0940 %0,26
        BRENT 63,10 %-1,51
        ÇEYREK ALTIN 5.970,23 %0,28
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yıldız Holding'den 490 milyar lira ciro - İş-Yaşam Haberleri

        Yıldız Holding'den 490 milyar lira ciro

        Yıldız Holding, 2024'teki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 53 arttırarak 490,5 milyar lira ciro elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:32 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız Holding'den 490 milyar lira ciro
        ABONE OL

        Holdingden yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde ihracatı yüzde 33 artışla 22,7 milyar liraya çıkan Yıldız Holding, Türkiye'deki kuruluşları aracılığıyla 2024'e ilişkin ödenen ve ödenecek toplam vergilerin 10,6 milyar liraya ulaşmasını öngörüyor.

        Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 40 arttırarak 63 bin 522 kişiye ulaştıran Yıldız Holding, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı vermeyi sürdürdü. Şirket, yurt içi ve yurt dışında 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla geniş ve çeşitlilik içeren bir ekosistem kurdu.

        Şirketin kadın çalışan oranı ise yüzde 92,1 artış gösterdi. İstihdam stratejisinde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel alarak gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklendiren Yıldız Holding, 2024'te bünyesine 3 bin 340 kadın çalışan kattı. Böylece şirketin toplam kadın çalışan oranı yüzde 46'ya ulaştı. Kadın çalışanların yüzde 14,2'si de terfi etti.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, "Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tütüncü, üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan katkılarının, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti.

        Küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanında kadınların etkin ve eşit katılımıyla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

        "Bunun için işe alım süreçlerinden başlayarak kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş ortamı inşa ediyoruz. Kadınlara ve gençlere eşit fırsatlar sunuyoruz. Toplam çalışan sayımızı 5 yılda 18 bin 163 kişi artırarak ülke istihdamına katkı sunduk. Bununla birlikte çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız sayesinde Great Place to Work Sertifikası ve Eşit Ücret Sertifikası almaya da hak kazandık. Bu, eşit işe eşit ücret anlayışının kurum kültürümüzde ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık bir göstergesi. İş ortamına yönelik çalışmaların toplumda dönüşüm yaratabilmesi adına, değer zincirlerimizde kadınların temsiliyetini artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Yapı betonlarındaki hareketlilik anlık olarak takip edilebilecek
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        İsrail basını: Trump Netanyahu'yu küçük düşürdü
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Kırmızı ışıkta kuryenin ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Devlerin kasasından servet çıkacak!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!