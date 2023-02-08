Yıldız Holding'den deprem bölgesine yardım kampanyası

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iş dünyası örgütlerinin yanı sıra şirketler de yardım çalışması başlattı. Kriz masaları ve afet koordinasyon merkezleri oluşturularak iş makinelerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar yardım malzemelerine kadar birçok ürün deprem bölgelerine ulaştırılmaya çalışılıyor. İşte, Yıldız Holding'den yardım kampanyası...

YILDIZ HOLDİNG'DEN YARDIM KAMPANYASI

Yıldız Holding, afet bölgelerindeki mağaza ve depoları ile diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarının 175 milyon TL’yi aştığını duyurdu. Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Toplamda 20 tırlık planlama yaparak sevkiyat desteğini sürdürüyor.

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