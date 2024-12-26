Yıldız Holding marinalarını satma kararı aldı

Yıldız Holding ana işlerine odaklanmak için marinaları satacak.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, “Gıda ve perakende sektörlerindeki dinamik portföy yönetimi stratejimiz çerçevesinde, marina ve turizm yatırımlarımızdan çıkma kararı aldık” ifadelerini kullandı.

Şirket satışın olası değeri hakkında bilgi vermedi. Yıldız Holding’in marina ve turizm yatırımlarından çıkma kararı geçen yılki reorganizasyon adımlarının ardından geldi.

Yıldız Holding’in iştiraki olan Marinturk, biri İstanbul’da, ikisi Göcek’te olmak üzere üç marina işletiyor. Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre, marinalar toplamda 972 yat ve 280 park yeri kapasiteli.

United Biscuits Holdings Plc ve DeMet’s Candy Co. gibi global alımlarla büyüyen holding 2018 yılında 7 milyar dolarlık boyutu ile Türkiye’nin en büyük borç yapılandırmasına imza atmıştı.