Yıldız Tilbe: Çok kıskancım ama hiç çaktırmam

"Çok kıskancım ama hiç çaktırmam" 0:00 / 0:00

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Yıldız Tilbe, "N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında dün gece sahnedeydi. "Delikanlım" yorumu ile klasikleşmiş bir açılış yapan Tilbe, kendine has stiliyle izleyici karşısına çıktı.

Aralıksız 2 saat sahnede kalan Yıldız Tilbe, binlerce İstanbullu'ya keyifli bir gece yaşattı. Ünlü sanatçı, tüm konser boyunca bir kez orkestrasını tanıtmak için konuştu

"ÇOK KISKANCIM AMA HİÇ ÇAKTIRMAM"

Müzisyenlerini sunan Tilbe, alkışlar karşısında, "Biraz da beni alkışlayın. Aslında çok kıskancım ben ama hiç çaktırmam. Ona göre..." diyerek, güldürdü.

"N Kolay Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında 21 Mayıs'ta Göksel, 22-26 Mayıs'ta Teoman ve 25 Mayıs'ta Ajda Pekkan harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde olacak.