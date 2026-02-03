Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolarlık (Yaklaşık 13 milyon TL) bağışta bulunan Yıldız Tilbe, bu kez de İstanbul'daki yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koştu.

Yıldız Tilbe, İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Gazi Mahallesi'ne gitti. Tilbe, buradaki yardıma muhtaç insanların hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onlarla sohbet etti.

Mahallenin muhtarı Ümit Doğan; "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.