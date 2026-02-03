Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        Yıldız Tilbe'den, Gazi Mahallesi'ne yardım

        Şarkıcı Yıldız Tilbe, İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Gazi Mahallesi'ni ziyaret etti. Tilbe, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulundu

        Giriş: 03.02.2026 - 13:02 Güncelleme: 03.02.2026 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazi Mahallesi'ne yardım
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolarlık (Yaklaşık 13 milyon TL) bağışta bulunan Yıldız Tilbe, bu kez de İstanbul'daki yardıma muhtaç vatandaşların yardımına koştu.

        Yıldız Tilbe, İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Gazi Mahallesi'ne gitti. Tilbe, buradaki yardıma muhtaç insanların hem ihtiyaçlarını giderdi, hem de onlarla sohbet etti.

        Mahallenin muhtarı Ümit Doğan; "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" dedi.

        Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım
        Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım Haberi Görüntüle
        #Yıldız Tilbe
        #Gazi Mahallesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Kante ve En-Nesyri transferleri zora girdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor