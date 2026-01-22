Habertürk
        Haberler Magazin Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe'den Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım

        Yıldız Tilbe, Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolarlık bağışta bulundu. Tilbe, ayrıca çadır kentlerdeki ihtiyaçların karşılanması amacıyla Gazze yararına konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 00:02 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:02
        Gazze'ye 300 bin dolarlık yardım
        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Kudüs Gönüllüleri’nin Gazze’de yürüttüğü çadır kent projelerine bağışta bulunarak, Filistinli ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verdi. Tilbe, bu yardıma ek olarak, çadır kentlerdeki Filistinlilerin günlük yemek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Gazze yararına konser düzenleyeceğini de açıkladı.

        Kudüs Gönüllüleri Derneği, Yıldız Tilbe'nin bu cömert katkısını sosyal medya üzerinden duyururken, gazeteci Nevzat Çiçek sosyal medya hesabından görüşmeye dair bir video paylaşarak Yıldız Tilbe'nin Gazze için 300 bin dolar bağışladığını ifade etti.

        Paylaşılan videoda şu ifadeler yer aldı; Bugün burada, değerli sanatçımız sayın Yıldız Tilbe Hanımefendi'nin hem misafiri ve davetlisi olarak bulunuyoruz hem de ülkemiz, milletimiz ve insanlık adına müstesna bir yardımseverlik örneğine şahitlik ediyoruz. Sürecin başından beri Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında durmayı ve onların en temel ihtiyaçlarını karşılamayı kendine büyük bir sorumluluk ve görev edinen Yıldız hanım, bu kez Gazze'de evsiz barksız, çaresiz kalmış kardeşlerimiz için harekete geçti. Kendisi; Gazze’de yaklaşık 200 çadırdan oluşan, tam teşekküllü iki çadır kent kurulması için gerekli olan meblağı, bu merkezlerin bir an önce hayata geçirilmesi amacıyla bizlere, Kudüs Gönülleri Derneği'ne teslim etmiştir. Bizler de bu emaneti onurla teslim aldık. Ayrıca Yıldız Hanım, düzenleyeceği konserlerin gelirini Gazze halkı için bağışlayacağını ve bu vesileyle çadır kentlerde yaşayan insanlarımızın günlük yemek ihtiyaçlarının da karşılanacağını belirttiler. Bu tavır, gerçekten insanlık adına, milletimiz ve ülkemiz adına gurur vericidir. Filistinli kardeşlerimiz için ise büyük bir umut, güven ve sevinç vesilesidir. Bu bilgilendirmeyi yaparak hem bu müjdeyi duyurmak hem de bu sevinci paylaşmak istedik. İnanıyoruz ki bu örnek davranışla Türkiye kamuoyu çok daha ileri adımlar atacak; el birliğiyle Gazze’yi her açıdan ayağa kaldıracak ve yaralanan insanlığı yeniden doğrultacağız. Filistinli kardeşlerimizin sahipsiz ve yetim kalmadıklarını; çektikleri acılara ve verdikleri kurbanlara rağmen vicdanlı insanların hâlâ ayakta olduğunu göstermesi açısından bu yardım büyük bir anlam ifade etmektedir. Bu takdiri Türkiye kamuoyuna ve insanlığın vicdanına bırakıyorum.

        Bu vesileyle Sayın Yıldız Tilbe Hanımefendi’ye, Kudüs Gönülleri Derneği adına şükranlarımızı, tebriklerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bizleri böyle hayırlı bir çalışmaya paydaş kıldığı için ayrıca teşekkür ederiz. En kısa zamanda, Yıldız Tilbe adına kurulacak bu iki çadır kentin faaliyete geçmiş hâlini ve oradaki insanların mutluluğunu kayıt altına alarak kamuoyuyla paylaşacağız. Belirtmek isterim ki kendisi, geçtiğimiz yıl da 20 bin Gazzeli kardeşimize iftar yemeği vererek büyük bir yankı uyandırmıştı."

        Yıldız Tilbe ise şu ifadeleri kullandı; "İyi ki varsınız. Her şey Allah rızası için olsun. Bizler de sizler sayesinde bazı yerlere ulaşabiliyoruz. Allah yardımcımız olsun. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Teşekkür ederim."

