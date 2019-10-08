Yıldız Tilbe, Twitter'dan şunları söyledi:

Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim, biçelim hiç birine ihtiyacımız yok. Savaş olmasın Allah göstermesin, olursa herkesten önce cepheye ben giderim. Fakat olmasın, en kötü barış en iyi savaştan iyidir. Savaş istemiyorum her insan gibi o kadar. Başka bir şey yok. Allah bu günlerimizi aratmasın. Gençlerimiz ölmesin. Bu vatanda şu veya bu şekilde gözü olanları Allah perişan etsin. Adı ne olursa olsun nereli olursa kahrolsunlar. O kadar...