Yıldız Tilbe: O paralar yok

Artık bir bayram geleneği olan sosyal medya yalanı, Kurban Bayramı öncesinde de baş gösterdi.

Her bayram öncesinde şarkıcıların sahne kaşeleriyle ilgili bir liste yapılır. O listedeki rakamlara bakacak olursanız, şarkıcıların, şarkı söylemenin yanı sıra sahnede yeni bir buluşa imza attığını, o yüksek meblağların da ondan dolayı ödendiğini sanırsınız.

İDDİA EDİLEN SAHNE ÜCRETLERİ ♦ Tarkan... 1 milyon Dolar (Yaklaşık 38,9 milyon TL) ♦ Gülşen... 10 milyon TL ♦ Özcan Deniz... 6.2 milyon TL ♦ Derya Bedavacı... 6 milyon TL ♦ Hadise... 5 milyon TL

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İşin ilginç yanı, listelerde adı geçen şarkıcıların telaffuz edilen rakamlara itiraz etmemesi. Hal böyle olunca da insanın aklına "Acaba doğru mu?" sorusu geliyor.

Yine işin ilginç yanı, listelerde adı geçmeyen şarkıcılar, söz konusu rakamlar konusunda görüş veriyor. O şarkıcılardan biri Yıldız Tilbe oldu.

Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı'nda şarkıcıların talep ettiği iddia edilen astronomik sahne fiyatlarını inandırıcı bulmadığını söyleyip; "Yok öyle rakamlar. Varsa da benim haberim yok. Ben bilmiyorum" dedi.