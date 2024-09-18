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        Haberler Yaşam Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay! Sırrı yıllar sonra çözüldü

        Yıldızlı Gece'deki fırça darbeleri dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuşuyor

        Vincent van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosundaki fırça darbelerinin gerçek hayattaki fiziki hareketlere yakın olduğu ve dünyadaki atmosferik hareketlerle uyuştuğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:33 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:33
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        Yıldızlı Gece tablosunda şaşırtan detay!
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        Şiamın Üniversitesi, Lille Üniversitesi gibi birçok Çin ve Fransız kurum ve kuruluşun ortaklığında yapılan incelemede, Vincent van Gogh'un tablosunda dünyadaki fiziki yasaları başarıyla taklit ettiği görüldü.

        Tablodaki 14 sarmal yapıyı inceleyen araştırmacılar, 'Yıldızlı Gece'deki fırça darbelerinin Kolmogorov türbülans teorisi ile uyuştuğu ve fırça darbelerinin konumları ve parlaklık oranlarının tabloda türbülans hareketlerini resmettiği ortaya kondu.

        Araştırmacılar, tablodaki fırça darbelerinin, şekil, enerji ve boyut olarak normalde çıplak gözle gözlemlenemeyecek atmosferik özellikleri taklit ettiğini belirtti.

        Tablonun Batchelor ölçeğine de uyduğunu belirten araştırmacılar, tablodaki parlaklık oranlarının bu ölçekle doğru orantılı olduğunu kaydetti.

        Araştırmanın yazarlarından Şidi Huang, Vincent van Gogh'un tablosunda türbülansı "tam olarak doğru bir şekilde" resmetmesinin sanatçının bulutları ve atmosferi incelemesinden kaynaklanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

        Araştırma, AIP Publishing'in Physics of Fluids dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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