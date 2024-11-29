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        Haberler Spor Futbol Yılın futbolcusu adayları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Yılın futbolcusu adayları açıklandı!

        FIFA tarafından yılın futbolcusuna verilen 'The Best' ödülü adayları açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:07
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        FIFA The Best Yılın Futbolcusu ödülü adayları belli oldu. Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçildi. Ödül ise ocak ayında sahibini bulacak.

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        Yılın futbolcusu adayları arasında Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo yer almadı. FIFA The Best yılın futbolcusu ödülünü geçtiğimiz yıl Inter Miami forması giyen Lionel Messi almıştı.

        İşte yılın futbolcusu adayları:

        3

        Vinicius Junior

        4

        Federico Valverde

        5

        Toni Kroos

        6

        Lionel Messi

        7

        Rodri

        8

        Lamine Yamal

        9

        Kylian Mbappe

        10

        Florian Wirtz

        11

        Erling Haaland

        12

        Dani Carvajal

        13

        Jude Bellingham

        14

        YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI

        Xabi Alonso

        15

        Pep Guardiola

        16

        Luis de la Fuente

        17

        Carlo Ancelotti

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