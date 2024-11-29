Yılın futbolcusu adayları açıklandı!
FIFA tarafından yılın futbolcusuna verilen 'The Best' ödülü adayları açıklandı. Listede Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.
FIFA The Best Yılın Futbolcusu ödülü adayları belli oldu. Adaylar, 21 Ağustos 2023 - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki performanslarına göre seçildi. Ödül ise ocak ayında sahibini bulacak.
Yılın futbolcusu adayları arasında Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo yer almadı. FIFA The Best yılın futbolcusu ödülünü geçtiğimiz yıl Inter Miami forması giyen Lionel Messi almıştı.
İşte yılın futbolcusu adayları:
Vinicius Junior
Federico Valverde
Toni Kroos
Lionel Messi
Rodri
Lamine Yamal
Kylian Mbappe
Florian Wirtz
Erling Haaland
Dani Carvajal
Jude Bellingham
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI
Xabi Alonso
Pep Guardiola