Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, şu anda resesyon öngörmediklerini belirterek "Yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak" dedi.

Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

YEP hedeflerine sadığız. Büyümede 2018. 4 çeyrek ve 2019 1. çeyrek biraz daha zayıf olabilir. Bundan sonra daha güçlü toparlanma olacağı görülüyor.

Enflasyonu bu yıl yüzde 15 civarına indireceğiz

Büyümenin kaynağı iç talepten dış talebe doğru değişiyor

Tek endişem olası bir küresel durgunluk.

Küresel ticaretin daralması ve dış konjonktürel zorluklar olabilir.





KÖTÜ KREDİLERİN ÖNEMLİ KISMI YAPILANDIRILDI

Kötü kredilerin önemli kısmı yapılandırıldı

Enerjideki takipteki alacak oranı yüzde 2.5, bankalar riskini yönetebildi

'MERKEZ BANKASI İŞİNİ TİTİZLİKLE YAPIYOR'

Merkez Bankası işini yapıyor, martta ne yapacaklarını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum ne yaparlarsa yapsınlar analitik bir titizlikle yapıyorlar.

İran'dan şu anda aldığımız gazın ithalatını kesmek için sebep yok.