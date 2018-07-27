Apple, bu yılın ikinci çeyreğinde 3.5 milyon akıllı saat satmayı başardı. Canalys’in raporlarına göre geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle kıyasladığımızda yüzde 30’luk bir artış söz konusu. Apple için geçtiğimiz senenin en kötü dönemi, şüphesiz ikinci çeyrekti. İstatistiklerden anlaşıldığı kadarıyla Apple Watch Series 3, önceki modellere göre kullanıcılar arasında daha popüler.

Apple’ın geçtiğimiz seneye oranla artan performansına rağmen Fitbit ve Garmin gibi rakipleri de boş durmayarak ikinci çeyrekte güçlü bir performans sergilediler ve market paylarını genişlettiler. Akıllı saatlerdeki geliştirilmiş kalp atışı ölçümleri ve akıllı koç gibi özellikler Apple’ı rakiplerinden hala bir adım önde tutuyor ancak buna rağmen daha fazla saat satmasına karşın Apple’ın market payı yüzde 34’e düştü. Birinci çeyrek şirketin market payı yüzde 43’tü.

Asya pazarında ise LTE bağlantılı Apple Watch Series 3, en popüler model olmayı sürdürüyor. Burada satılan 250 bin akıllı saatin %60’ını Apple Watch Series 3 oluşturuyor. Analizciler önümüzdeki süreçte şirketin Apple Watch satışının artacağını öngörüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ