Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirtliler yılda sadece 20 gün açan ağlayan gelinler için seferber oldu

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleyi koruma altına alan köylüler, bitkinin yaşam alanını muhafaza etmek için mücadele ediyor

ABONE OL
AA
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Siirt'in Pervari ilçesinde ağlayan gelin olarak bilinen, yılda sadece 20 gün açan ve koparılması halinde ciddi cezai yaptırımı olan ters laleler, yöre halkı tarafından titizlikle korunuyor.

     
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    AA'nın haberine göre ilçeye bağlı Erkent köyü ile köyün Sığırlı mezrası sakinleri, ilkbaharla açan ters lalelerin yetiştiği mezarlık alanını taş ve tel örgüyle çevreleyerek koruma altına aldı.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Erkent köyü muhtarı Abdülaziz Aras, ilkbaharda açarak dağları renklendiren ters lalelerin yılda sadece 20 gün açtığını söyledi.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Ters laleleri korumak için köylülerle onları koruma kararı aldıklarını belirten Aras, "Bu doğal çiçeklerimizi kendimiz koruyoruz. Önce mezarlık etrafını tel örgüyle kapladık. Taşlarla bu alanı çevreledik" dedi.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Köylülerden Şehmus Behçet de geçmişte ters laleleri dağlardan getirip çocuk mezarlarına ektiklerini aktardı.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Bu vesile ile her bahar mevsiminde mezarlıklarda ters lalelerin açtığını kaydeden Behçet, "Biz istiyoruz bu ters laleleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylülerle dayanışma içinde koruyalım. Bir çiçek bizim için bir candır" ifadesini kullandı.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    LALELER KOPARILMASIN DİYE ÖNLEM ALDILAR

    Köylülerden Ramazan Bağış ise bitki çeşitlerinin çok olduğu köyde açan ters lalenin herkesin ilgisini çektiğini ve koparılmamaları için önlem aldıklarını dile getirdi.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri de biyolojik çeşitliliği korumak için ters lalelerin yetiştiği alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

     
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    Köylülerle görüşen ekipler, ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı uyarısında bulundu.
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

    *Haberin görselleri İHA ve AA tarafından servis edilmiştir. 
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor
  • Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.