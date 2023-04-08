Yılın sadece 20 günü yaşıyor... Köylüler başında nöbet tutuyor

Bu vesile ile her bahar mevsiminde mezarlıklarda ters lalelerin açtığını kaydeden Behçet, "Biz istiyoruz bu ters laleleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve köylülerle dayanışma içinde koruyalım. Bir çiçek bizim için bir candır" ifadesini kullandı.