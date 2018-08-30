Beşiktaş; geçen sezondan beri transfer gündeminde olan Burak Yılmaz için artık mutlu sona çok yakın... Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 4,5 milyon Euro olan bonservis ücreti inadını kırdı ve büyük ölçüde el sıkıştı... Kral için 2 milyon Euro'ya yakın bir bonservis ödeyecek olan Kartal, Mustafa Pektemek veya Atiba'dan birini Bordo-Mavili kulübe gönderecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Burak Yılmaz'ı arayıp sakatlığı hakkında bilgi aldığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün herhangi önemli bir sorunun olmadığı ve Beşiktaş forması giymek için sabırsızlandığını söylediği öğrenildi.

TOLGAY-SOSA TAKASI DA GÜNDEMDE

Burak Yılmaz'ı bitiren Beşiktaş'ın yine Trabzonspor forması giyen eski oyuncusu Jose Sosa'yı da gündemine aldı. Burak gibi yüksek maliyeti olan Arjantinli oyuncudan da kurtulmak isteyen Bordo-Mavililerin, bugün idmana çıkmayan oyuncusunu da elden çıkarmayı planlarken Siyah-Beyazlı yönetim, bedelsiz olarak bu oyuncuyu istedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun ise bu konuyu düşünmek için süre istediği öğrenilirken, Burak Yılmaz transferinde olduğu gibi Sosa'ya karşılık bir oyuncu isteyebileceği belirtildi. Bu ismin ise Partizan maçının basın toplantısında teknik direktör Şenol Güneş'in eleştirdiği Tolgay Arslan olduğu kaydedildi.



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