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Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

8 sene önce spor salonunda fenalaşarak yere düşen ve başını çarpıp hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik bir operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatıp komaya girmişti. Yıllardır bilinci kapalı olan Işık hakkında ailesi yeni bir açıklama yaptı. İşte Kenan Işık'ın son durumu...

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  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    8 yıldır komada olan Kenan Işık'ın son durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Sevilen ismin sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 
  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiyi yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Zeybek konuşmasında, sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu söylemişti.
  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    Spor salonunda fenalaşıp düşen, kafasını vuran ve hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik operasyonun sonunda kritik dönemi atlatmış fakat komaya girmişti. 
  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    Bir dönem "Kim 500 Milyar İster?" programını sunan ve gönüllere taht kuran Kenan Işık hakkında ailesi tarafından yeni bir açıklama geldi. 
  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    Gelen son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ailesinden ve arkadaşlarının söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Işık'ın durumu halen aynı.
  • Yıllar önce komaya giren Kenan Işık'ın son durumu paylaşıldı! Aile bireylerinden uzun zaman sonra ilk açıklama geldi

    Kenan Işık hakkında sosyal medyada gelen yorumlar ise ailesini isyan ettirdi. Işık için, "Uyansa tekrar uyumak ister" gibi yorumlar çok tepki gelmesine sebep oldu.

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