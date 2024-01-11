Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen bu sene aday gösterilmedi! Yılmaz Büyükerşen kimdir?
Yılmaz Büyükerşen kimdir? 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen, 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmedi. Büyükerşen yerine CHP, avukat Ayşe Ünlüce'yi aday olarak gösterdi. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte, detaylar...
31 Mart seçimleri yaklaşırken her gün adaylar açıklanıyor. Bu sene, Eskişehir için sürpriz bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen bu seneki seçimlerde aday gösterilmedi.
Büyükerşen yerine Parti Meclisi kararı ile 54 yaşındaki avukat Ayşe Ünlüce aday olarak belirlendi. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hayatı ve siyasi geçmişi nasıldır? İşte, detaylar...
YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?
Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Hukuk ve Mimarlık okudu buna rağmen ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle iki fakülteyi de bitirmeden ayrıldı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.
1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'in ikinci üniversitesinin kurulmasına ve açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN HAYATI
1999 yerel seçimlerinde DSP'den aday olan Prof. Büyükerşen, oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti.[3] 27 Şubat 2011'de CHP'ye geçti.[4]2014 yerel seçimlerinde CHP'den 4.kez belediye başkanı seçildi. 2019 seçimlerinde CHP'nin ve Millet İttifakının adayı olarak 5.kez büyükşehir belediye başkanı seçildi.
YILMAZ BÜYÜKERŞEN'İN SİYASİ GEÇMİŞİ
DİSK önderliğinde gerçekleşen "Solda Birlik" toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Prof. Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Ayhan Şahenk Vakfında yönetim kurulu üyesi olan Prof. Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır.