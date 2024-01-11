Büyükerşen yerine Parti Meclisi kararı ile 54 yaşındaki avukat Ayşe Ünlüce aday olarak belirlendi. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hayatı ve siyasi geçmişi nasıldır? İşte, detaylar...

31 Mart seçimleri yaklaşırken her gün adaylar açıklanıyor. Bu sene, Eskişehir için sürpriz bir gelişme yaşandı. 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen bu seneki seçimlerde aday gösterilmedi.

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YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Yılmaz Büyükerşen Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Hukuk ve Mimarlık okudu buna rağmen ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle iki fakülteyi de bitirmeden ayrıldı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'in ikinci üniversitesinin kurulmasına ve açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir.