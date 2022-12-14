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Haberler Magazin Yılmaz Erdoğan: Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu - Magazin haberleri
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Yılmaz Erdoğan: Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu

Yapımını BKM’nin üstlendiği, Demet Akbağ’ın performansı ile Yılmaz Erdoğan’ın kalemini buluşturan ‘Aydınlıkevler’, bir kez daha Ankara Congresium’da sahnelendi. Oyunu izleyenler arasında yer alan Erdoğan, şunları söyledi: Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu. Çünkü 1973'te Ankara’ya geldik, ilk gün sokağa çıktık bir ‘duvar’ vardı. Arkasında ne olduğunu anlayamamıştım, hâlâ anlayamadım

Yılmaz Erdoğan: Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu - Magazin haberleri
"Arkasında ne olduğunu anlayamamıştım"
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‘Aydınlıkevler’ hikayesinin de geçtiği Ankara’da iki gecesinde de Ankaralıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kapalı gişe oyunlarına devam eden ‘Aydınlıkevler’ altı bine yakın kişi tarafından izlendi. Oyunu izlemeye gelen Ankaralılar büyük bir sürprizle karşılaştı. Oyunun yazarı Yılmaz Erdoğan da ‘Aydınlıkevler’in Ankara gösterimlerine katıldı. Seyircilerle birlikte oyunu izleyen Erdoğan, oyun sonunda Demet Akbağ’ın anonsuyla sahneye çıktı ve duygularını dile getirdi.

Yılmaz Erdoğan, "Benim için kelimenin tam anlamıyla gerçeküstü bir durum bu. Çünkü 1973'te Ankara’ya geldik, ilk gün sokağa çıktık bir ‘duvar’ vardı. Arkasında ne olduğunu anlayamamıştım, hâlâ anlayamadım. Baktım anlayamıyorum bir oyun yazdım ama çok uzun sürdü bu oyunu yazması. Şimdi aranızda bu oyunun kahramanlarını görüyorum. Öykünün gerçek kahramanlarının önünde bu deneyimi yaşamış olmak benim için hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Sizin gösterdiğiniz ilgi ve destek olmasaydı böyle bir oyun da olmayacaktı. Bilenler biliyor, ben bu oyunu Zafer Çika’ya adadım. Çünkü bir tiyatro oyunu yazmam için yoğun bir baskısı olmuştu. Ankara’da oynadığımız bu oyunu da Nebi Tolga Yılmaz’ın oynadığı ve genç yaşta kaybettiğimiz Muharrem Özbakır’a adıyorum. Bu arada çok az yazdığım şeyin mesajı bu kadar net olmuştur: Oyununuzu adam gibi oynayın, camlarımızı da kırmayın" dedi.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, seyircileri 1970’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

'Aydınlık Evyer'in Yeni Tarihleri:
17 Aralık Cumartesi... Maximum Uniq Hall
22 Aralık Perşembe... Maximum Uniq Hall
23 Aralık Cuma... Maximum Uniq Hall

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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