'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın sinema salonlarında gösterimde olduğu dönemde VOD platformu Netflix'de yayınlanması sinema sektöründe çeşitli tartışmalara neden olmuş, sinema salonu sahipleri filmin yapımcısı BKM'ye tepki göstermişti.

SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Başkanı Cenk Sezgin, bir açıklama yaparak 'Bu Türk sinemasına bir darbedir' demişti.

Beklenen şuydu; Netflix'de yayınlandığı için 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', hafta sonunda sinema salonlarında oldukça düşük izlenme sayısına sahip olacaktı.

Peki 'Organize İşler - Sazan Sarmalı' hafta sonunda kaç kişi izledi?

Netflix'de yayınlanması filmin sinema salonlarında izlenme oranını düşürdü mü?

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre;

Filmin gösteriminin üçüncü haftasında salon sayısı 325 azalarak 912'ye indi.

Hafta sonunda izleyici sayısı ise 359.464 kişi oldu.

Bu rakamlar ne ifade ediyor?

'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın Netflix'de yayınlanacağı cuma günü akşam saatlerinde belli oldu.

Bu nedenle Netflix'de yayınlasa da yayınlanmasa da filmin gösterimde olduğu salon sayısı 912 olacaktı.

Çünkü sinema salonlarını sahipleri 'Film, VOD platformunda yayınlanıyor. Salonlarımızdan çıkarıp yerine başka film alalım' diyecek kadar vakitleri yoktu.

Film, hafta sonunda 7'si yeni film olmak üzere 38 film arasında yine birinci oldu.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', izleyici sayısı açısından kendisine en yakın rakibi olan ve gösterime cuma günü giren 'Hep Yek 3: Titrettin Beni'ye 210. 693 kişilik fark attı.

'Organize İşler - Sazan Sarmalı', hafta sonunda gösterime yeni giren üç filmin (Hep Yek 3: Titrettin Beni', 'Bir Aşk İki Hayat' ve Alita: Savaş Meleği') toplamı kadar izlendi.

Görünen o ki; 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın VOD platformunda yayınlanması sinema salonlarındaki izleyici sayısını göze çarpacak kadar azaltmadı.

Bir önceki hafta sonuna oranla yaşanan düşüş, her filmde olduğu gibi gösterimin üçüncü haftada yaşanan olağan düşüş olarak görüldü.

1 Şubat'tan bu yana toplamda 2.938.694 kişi tarafından 'Organize İşler - Sazan Sarmalı', 3.308.120 kişinin izlediği 2001 yapımı 'Vizontele'yi bu hafta geçerek Yılmaz Erdoğan'ın kariyerinin en çok izlenen filmi olacak.































