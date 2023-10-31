Yılmaz Vural "asker ocağı"na döndü

Askerlik hizmetini 1 Temmuz 1982-1 Kasım 1982 tarihlerinde kısa dönem olarak İzmir'in Menemen ilçesinde yapan deneyimli teknik adam, 41 yıl sonra ilçenin takımı Menemen FK'nin başına geçti.

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, askerliğinin üzerinden 41 yıl geçtiğini ve vatani görevini yerine getirdiği Menemen'in çok değiştiğini kaydetti.

Askerliğini yaptığı bölüğü ziyaret edeceğini aktaran Vural, "Askerliğimin üzerinden çok zaman geçti. Elbette bu süreçte Menemen ilçe olarak çok büyümüş ve gelişmiş durumda." dedi.

"Yerel idareciler de çok istedi. Hatta o süreçte başka bir Süper Lig takımıyla görüşüyordum ama Menemen FK'de karar kıldım. Pazar günü Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarında Menemenliler de sanki töreni biz düzenlemişiz gibi bize büyük bir teveccüh gösterdi. Önümüzdeki süreçte Menemen Stadı'nın her maçta dolacağını düşünüyorum. Menemen FK, Süper Lig'e çıkmak isteyen bir camia. Başkan Tokul'un Süper Lig'e çıkma planı var. Menemen FK'nin zamanla Türkiye'de konuşulacak bir kulüp haline geleceğine inanıyorum. Kulübün tesisleşmesine yerel yönetim destek sağlıyor, öyle güzel bir birliktelik var."

Vural, Menemen FK'de göreve başlamasında kulüp başkan Bilgin Tokul'un isteğinin etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Türkiye'de pro lisansı olmayan isimlerin teknik direktör olarak görev yaptığını kaydeden Vural, "Bu etik değil. Sayılı takımların dışındaki seyirci ortalaması çok düşük maalesef. Türk futbolunda temel kriterin başarı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada Yılmaz Vural yeni takımının başında ilk maçına, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'la stadının bakımda olması nedeniyle Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda çıkacak.