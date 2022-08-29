Yine kadın cinayeti! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan’ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
9 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karaaslan'ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ZANLININ ÜZERİNDE KAN İZLERİ BULUNDU
Polis ekipleri, Karaaslan'ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.’yı (47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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