Yine kadın cinayeti! 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan’ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.