Yirmilik dişlerin evrimi: Neden var olduklarından bazı insanlarda niye olmadığına kadar bilinmeyenler!

Daha önce hiç neden belli bir yaştan sonra çıkan yirmilik dişlere sahip olduğumuzu merak ettiniz mi? Çenenin en arkasında bulunan bu azı dişleri, aslında atalarımız için önemli bir amaca hizmet ediyorlardı ancak günümüzde bir önemi yok. Bu yüzden haberimizde yirmi yaş dişinin neden olduğunu, bu dişlerin ne zaman çıktığını, neden bazı insanların yirmilik dişi olmadan doğduğunu ve yirmi yaş dişinden dolayı oluşabilecek sorunları derledik. İşte, detaylar...