Yirmilik dişlerin evrimi: Neden var olduklarından bazı insanlarda niye olmadığına kadar bilinmeyenler!
İnsan çenesinin en uzak köşesinde sessizce duran yirmilik dişler, geçmişte önemli bir işleve sahip olsa da artık bir tür kalıntıya dönüştü. Peki, yirmilik dişler neden vardı ve artık neden olmasına gerek yok? İşte, yirmilik dişlerin neden var olduğu, niye ağrıya sebep olduğu ve bazı insanlarda neden hiç çıkmadığı gibi yirmilik dişe dair bazı gerçekler!
Daha önce hiç neden belli bir yaştan sonra çıkan yirmilik dişlere sahip olduğumuzu merak ettiniz mi? Çenenin en arkasında bulunan bu azı dişleri, aslında atalarımız için önemli bir amaca hizmet ediyorlardı ancak günümüzde bir önemi yok. Bu yüzden haberimizde yirmi yaş dişinin neden olduğunu, bu dişlerin ne zaman çıktığını, neden bazı insanların yirmilik dişi olmadan doğduğunu ve yirmi yaş dişinden dolayı oluşabilecek sorunları derledik. İşte, detaylar...
İNSANLARIN NEDEN YİRMİLİK DİŞİ VAR?
Yirmi yaş dişleri, çenenin en uzak köşesinde yer alır ve diğer azı dişleri gibi yiyecekleri öğüterek yutmayı ve sindirimi kolaylaştırır. Bu dişler, mağara insanlarının sert ve pişmemiş yiyecekler içeren yeme biçimleri için uygundu. Yani, pişirme tekniklerini mükemmelleştirmedikleri için yiyecekleri yutmadan önce etkin bir şekilde ezmeye ihtiyaç duyuyorlardı. Ayrıca geniş çeneleri, bu ekstra diş setini arka kısımda barındırabiliyordu, bu yüzden bir problem değildi.
YİRMİLİK DİŞE ARTIK İHTİYAÇ YOK
Günümüzde insanlar yirmi yaş dişlerine gerçekten ihtiyaç duymuyor. Yiyecekleri çiğnemeyi kolaylaştıran çeşitli pişirme teknikleri ve küçük parçalar halinde kesmeyi sağlayan kesici aletler geliştirdik. Bu yüzden bu dişler artık işlevsiz bir yapı olarak kabul ediliyor, tıpkı artık işlev görmeyen apandis gibi.
YİRMİLİK DİŞLER ÇOCUKLUKTAN ÇIKMAYA BAŞLAYABİLİYOR
Yirmi yaş dişleri ergenliğin sonlarında veya yirmili yaşların başlarında tamamen çıkmasına rağmen yaklaşık 7-10 yaşlarında gelişmeye başlar. Tamamen çıkmasının uzun sürme sebebi boşluk oluşmasının gerekmesidir. Yani yirmi yaş dişlerinin büyümesi için çenenizde alana ihtiyacı vardır ve bir çocuğun çenesi bu alan için yeterince büyük değildir.
BAZI İNSANLAR YİRMİLİK DİŞİ OLMADAN DOĞUYOR!
Herkesin yirmilik dişi yoktur. İnsanların yaklaşık yüzde 25'inin 1 ila 3 arasında yirmilik dişi vardır, yaklaşık yüzde 35'inin ise hiç yoktur. Bazı uzmanlar, çenelerimizin genellikle yirmi yaş dişlerini rahatça tutamayacak kadar küçük olması nedeniyle, onları ortadan kaldırmak için evrimleştiğimize inanıyor.
YİRMİ YAŞ DİŞİ NEDEN SORUN HALİNE GELİR?
Çoğu yirmilik diş sorunu, büyümek için yeterli alan olmamasından kaynaklanır. Eğer yirmilik dişiniz büyümek için yeterli alana sahip olmazsa, çenenizde sıkışıp kalabilir. Çeneniz aşırı sıkışıksa garip bir açıyla çıkabilirler. Ayrıca yirmi yaş dişleriniz çevredeki dişlerin minesini aşındırabilir.