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HaberlerTeknolojiYKB: ‘Her 4 müşteriden 3’ü dijital bankacılık kanallarımızı kullanıyor’ - Haberler
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‘Her 4 müşteriden 3’ü dijital bankacılık kanallarını kullanıyor’

Pandemi ile birlikte bankacılık müşterilerinin 4’te 3’ünün dijital kanallarını kullanarak işlemlerini gerçekleştirir hale geldiğine dikkat çeken Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Mobilde aktif müşterilerimiz yüzde 26 oranında arttı.  Şube yoğunluğumuz ise önceki dönemlere göre yüzde 76 azaldı. Artık kartlarımız ile yapılan her 3 fiziki işlemden 2’si temassız gerçekleştiriliyor” dedi.

YKB: ‘Her 4 müşteriden 3’ü dijital bankacılık kanallarımızı kullanıyor’ - Haberler
Artık 3 işlemden 2’si temassız
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HABERTURK.COM

Pandemiyle birlikte hızlanan dijitalleşme sürecinde en çok dönüşen sektörlerden birinin bankacılık olduğunu söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Müşterilerimizin pandemi etkisiyle dijitale yönlenmesiyle, uygulamalarımız daha fazla talep görmeye ve kullanılmaya başlandı. Günümüzde bireysel ve kurumsal 800'ün üzerinde bankacılık işlemini Yapı Kredi dijital kanallarından gerçekleştirebiliyor” dedi.

2020 yılında mobilde aktif müşteri sayılarının bir önceki yıla göre yüzde 20 arttığını belirten Doğan, “Pandemi öncesinde dijitalle tanışmamış müşterilerimizin yüzde 12’si bu dönemde dijital bankacılık kanallarımızı kullanmaya başladı. Salgın öncesinde mobil bankacılık müşterilerimizin yaş ortalaması 30 ile 33 arasındaydı. Oysa bu dönemde, 65 yaş ve üzeri müşterilerimiz de Yapı Kredi Mobil’i sıkça kullanmaya başladı. Yine 2021’in ilk çeyreğinde mobil aktif müşteri kazanımımız, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 oranında artış gösterdi” diye konuştu.

Yakup Doğan, “Yaşadığımız pandemi süreciyle birlikte dijital kanalların kullanımı artarken, şube yoğunluğumuz ise önceki dönemlere göre yüzde 76 oranında azaldı. Müşterilerimizin 4’te 3’ü, dijital kanallarımızı kullanarak işlemlerini gerçekleştirdi” dedi.

ISLAK İMZA YERİNE DİJİTAL ONAY

Uzaktan hesap açma ve müşteri olma başta olmak üzere Türkiye’de pandemi döneminde bankacılık sektöründe hayata geçirilen yeni regülasyonlara dikkat çeken Doğan, şunları söyledi:

“Gerek uzaktan sözleşme düzenlemesi gerek teknoloji anlamında belli düzenlemelerin gerçekleşmiş olması önümüzdeki birkaç yılda çok hızlı gelişmeler olacağının göstergesi. 2018 yılının son çeyreğinden itibaren “Görüntülü İşlem Asistanları ile Uzaktan Müşteri Kazanımı”nı müşterilerimizle buluşturmuştuk. Bu yeniliği Türkiye’de bir ilk olarak sunmuştuk. Bu yaklaşımımızı dijital altyapı yatırımlarımızla destekleyerek geliştirmeye devam ediyoruz. 1 Mayıs 2021 itibariyle hayata geçen uçtan uca dijital müşteri kazanımını da bu alandaki müşteri deneyimini daha da iyileştirecek bir fırsat olarak görüyoruz.”

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, yeni uygulama hakkında şu bilgileri verdi: “Önceden Yapı Kredi müşterisi olmak isteyen kullanıcılara sunduğumuz yapıda ıslak imza zorunluluğu bulunmasından dolayı kurye ile kendilerine ulaştırılan ‘Müşteri Beyan Formu’nu imzalayarak süreci tamamlıyorlardı. Gerçekleşen regülasyon değişikliği ile ‘Müşteri Beyan Formu’ da artık dijitalden onaylanabiliyor.”

‘GÖRÜNTÜLÜ ASİSTAN İLE MÜŞTERİ KAZANIMIMIZ YÜZDE 212 ARTTI’

Temassız işlemlerin daha da önem kazandığı pandemi döneminde, ‘Görüntülü İşlem Asistanları’ aracılığı ile 2020 yılında yeni müşteri kazanımlarının yüzde 212 oranında artış gösterdiğine değinen Doğan, “Yapılan regülasyon değişikliğiyle beraber bu alandaki yükselişin tüm hızıyla devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hizmetimizde NFC (Yakın Alan İletişimi),OCR (Optik Karakter Tanımlama) ve yapay zekâ destekli fotoğraftan biyometrik tanıma teknolojileri ile kullanıcıların kimlik doğrulamalarını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Yine pandemi döneminde temassız işlem limitinin 350 TL'ye çıkarılmasına da değinen Doğan, “Bu değişiklikten sonra artık Yapı Kredi kartları ile yapılan her 3 fiziki işlemden 2’si temassız gerçekleştiriliyor” dedi.

Müşteri deneyimini iyileştirmek için akıllı çözümler, hizmet sürelerini iyileştiren uygulamalar, destek servisleri; yapay zekâ, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, derin öğrenme, bilgisayarlı görü ve robotik yöntemlerini içeren teknolojileri kullanmaya devam edeceklerini aktaran Yakup Doğan, şöyle konuştu:

“Blockchain, giyilebilir teknolojiler ve büyük veri üzerine yetkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca, finansal teknoloji dünyasında fark yaratacağına inanarak yayınladığımız kapsamlı API’ların sayısını arttırarak yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüşmesine katkı sağlayacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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