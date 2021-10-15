YKS ek 2. tercihler bu yıl ile sınırlı olmak üzere, baraj 140 puana çekilerek yapılacak. İkinci ek yerleştirme işlemleri için detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. İşte YKS 2. ek yerleştirme tarihleri ve YKS 2. ek tercih kılavuzu...

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS 2. ek tercih tarihlerini açıkladı. ÖSYM; "

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00’da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI" açıklamasında bulundu.

YKS 2. EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Tercih Bildirimini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin

https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak

kendileri yapacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

Tercih süresi, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasındadır. İkinci ek yerleştirme ücreti 25,00 TL'dir. İkinci ek yerleştirme ücreti, 19 Ekim 2021 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir (Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmî iş günlerinde ve resmî çalışma saatlerinde yapılır.). İkinci ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ikinci ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Bu kapsamda olan adayların, Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) sorgulatarak ÖSYM sistemine işletmiş olmaları gerekmektedir. Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerini ÖSYM sistemine işletmek isteyen adaylar; T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine giriş yapıp, PROFİLİM kısmında yer alan "Şehit / Gazi Yakınlık Bilgilerim" sayfasında bulunan "Şehit/Gazi Yakınlık Bilgilerimi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Güncelle" butonuna basarak, bu bilgilerinin ÖSYM sistemine girişini sağlayabileceklerdir.

YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

YKS 2.ek tercih kılavuzu açıklandı. Adaylar kılavuzdan yardım alarak tercihlerini gerçekleştirebilirler.

YKS 2.EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS 2.EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!